To dager på overtid skal næringskomiteen gi sin innstilling til pelsdyrforbud

Det opplyser næringskomiteens leder, Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

Innstillingen skulle vært levert på tirsdag, men da komiteen hadde behov for mer tid ble avgivelsen utsatt til torsdag.

Innstillingen som skal gis er etter forslaget signert Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne om et lovforbud mot pelsdyrhold. Forslaget ble fremmet 19. oktober 2017, og Bastholm foreslo:

"Stortinget ber regjeringen umiddelbart igangsette en avvikling av norsk pelsdyroppdrett med umiddelbar stans i nye etableringer og med omstillingsstøtte i en avviklingsperiode på to til fire år."

Nå, to år senere, er saken behandlet av næringskomiteen. Etter planen skal forslaget opp til votering i Stortinget torsdag 13. juni.

Enighet i Granavolden-plattformen

Der går det mot at forslaget blir vedtatt. Pelsdyrnæringen skal etter planen være avviklet innen 2025. De fire regjeringspartiene KrF, Venstre, Høyre og Frp ble i Granavolden-plattformen enige om at pelsdyrnæringen skal legges ned.

Saken vil ende i en lovendring, som gjør at hold av pelsdyr blir ulovlig i Norge.

Før helgen la de fire regjeringspartiene fram en forbedret kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene. Individuell vurdering av gjeld ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år, åpning for å øke den økonomiske totalrammen på 505 millioner kroner og økt støtte til rivning av byggverk er hovedelementer i pakken.

Det er nettopp kompensasjonsordningen som har vært den store diskusjonen, og torsdag venter man tydeligere svar på hvordan kompensasjonen vil bli.

Forbud mot pelsimport

Senterpartiet har varslet at de vil stille med alle sine 19 representanter når Stortinget skal vedta å legge ned pelsdyrnæringen.

Miljøpartiene SV, Venstre og MDG har varslet at de også vil kjempe for et importforbud mot pels. Med seg på laget kan de få Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som begge er åpne for å vurdere forslaget.

Det er Landbruks- og matdepartementet som skal utarbeide forskriftene for hvordan lovvedtaket om nedlegging av pelsdyrnæringa skal gjennomføres. Det er fylkesmannsembetene som skal gjøre det praktiske arbeidet