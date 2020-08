Det er Fylkesmannen i Innlandet som melder om saka.

Det var Fylkesmannen i Hedmark (no Innlandet) som i 2017 først fatta vedtak om at dei to bøndene måtte betale tilbake tilskot. Årsaka var at måten dei samarbeidde på i ei samdrift med mjølkeproduksjon og to føretak med kjøtfeproduksjon, etter Fylkesmannen si meining, var å rekne som eit dritsfellesskap som ikkje hadde rett til tilskot dei hadde fått utbetalt.

Bøndene klaga på vedtaket, som så vart sendt til Landbruksdirektoratet for avgjerd.

Direktoratet var einig med Fylkesmannen, og i tillegg til å betalte tilbake tilskotet, har bøndene fått avkorting i tilskot dei har rett på, fordi dei ikkje opplyste om driftsfellesskapet då dei søkte om tilskot.

Det er eit relativt komplisert regelverk som bestemmer kor mykje tilskot eit bruk har rett på. Ei tilskotsordning handlar om strukturdifferensiering, som skal kompensere for at mindre føretak har høgare kostnader per produsert eining enn større føretak.

For å ha rett på strukturkompensasjon, må mindre føretak faktisk bli drivne som sjølvstendige einingar, og ikkje i realiteten vere ein del av eit driftsfellesskap. Føretak i driftsfellesskap skal ikkje få tilskot som skal kompensere or strukturulemper dei ikkje har.