To år uten MRSA-funn

Det ble i fjor undersøkt prøver fra 763 svinebesetninger for MRSA. Den antibiotikaresistente-bakterien ble ikke funnet i noen av dem. Det ble heller ikke funnet MRSA i Norge i 2020.

Veterinærinstituttet utfører overvåkingen på vegne av Mattilsynet. De mener årsaken kan være knyttet til innreiserestriksjoner under pandemien, da introduksjonen av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker.

De opplyser at det derfor også må forventes at det kan komme nye tilfeller av MRSA-smitte til svin når innreise-restriksjonene er fjernet.

– Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er andre året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl.