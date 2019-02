Tine varsler nedleggelser og bemanningskutt

Driftsresultatet til Tine endte på 269 millioner kroner i tredje tertial i fjor, ned fra 356 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt endte på 229 millioner kroner, mot 309 millioner kroner året før.

Årsresultatene er så å si uendret fra 2017 når vi ser på 2018 under ett.

Trass noe økte driftsinntekter samlet sett, er det en vedvarende volumnedgang i de store meierikategoriene søtmelk, yoghurt, fløte og rømme som bekymrer styret. Nå har styret gitt nyansatt konsernsjef Gunnar Hovland beskjed om å snu utviklingen.

Tine har cirka 5.400 ansatte ved 31 produksjonsanlegg. Noen av anleggene må vekk, ifølge konsernsjefen.

– Hvor mange vi ender opp med vet jeg ikke, men når vi ser oss tilbake om noen år vil det være færre, sier han til Dagens Næringsliv.

En ny strategiplan er under arbeid som både skal øke veksten og få ned kostnadene med et ukjent antall millioner kroner. Blant grepene som allerede er i ferd med å bli tatt, er effektivisering innen osteproduksjonen. TINE kan redusere de årlige kostnadene betydelig ved å samle hvitost- og spesialistproduksjonen på færre anlegg enn i dag. Etter planen skal styret gjøre vedtak om framtidig produksjonsstruktur før sommeren.

– Jeg har stor forståelse for at mange av våre medarbeidere nå vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat, sier Berg.