Tine utbetalte millionbeløp ved en feil

Det er på Tines medlemssider selskapet opplyser om at omsetningsavgifta for melk i januar er blitt utbetalt ved en feil.

«Omsetningsavgifta for melk er vanligvis noe som trekkes fra melkeoppgjøret, men blir utbetalt på januaroppgjøret ved en feil. Feil korrigeres i februaroppgjøret», skriver de.

Avgiften er på 10 øre per liter melk. I og med at Tine fikk inn rett under 127 millioner liter kumelk i januar, betyr det at rundt 12,7 millioner kroner er på avveie.

Annonse

Nationen har bedt Tine forklare nærmere hva som har skjedd.

– Det var en menneskelig feil som var årsaken til feilen ved oppdatering av vare-/prisregisteret i forbindelse med produsentavregning, opplyser pressevakta.

På medlemssidene skriver de:

«Feilen ble dessverre oppdaget for seint til at vi kunne gjøre noe med det. Vi beklager det som har skjedd.»