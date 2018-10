Tine tror det blir behov for mindre melk neste år

«Økt melkeinngang de siste månedene kombinert med redusert etterspørsel tilsier en nedgang i behovet for melk i 2019», heter det i en melding fra Tine torsdag.

Foreløpig avventer Tine, som er markedsregulator for melk, å anbefale endelig forholdstall knyttet til melkekvoter for 2019.

22. august økte Landbruksdepartementet etter råd fra Tine og bondeorganisasjonene forholdstallet fra 0,99 til 1,04. Det innebærer at mengden melk en bonde kan produsere per tonn melkekvote blir økt, slik at dersom en bonde har 100 tonn melkekvote, får bonden mulighet til å levere opptil 104 tonn.

Tørka i sommer, med dårlig grasproduksjon og økt slakting av dyr som følge av fôrmangel har gitt risiko for at melkeproduksjon blir lavere enn forventet.

Det økte forholdstallet gir dermed bønder som har ekstra kapasitet mulighet til å kompensere for andre bønder som av ulike grunner sliter med å levere melk.

Tine melder at situasjonen har normalisert seg og at foreløpige vurderinger tilsier et kumelkbehov for neste år på om lag 1490 millioner liter og rundt 19 million liter geitemelk.

Til sammenligning, skriver Tine, tilsier prognosen for oktober en samlet melkeleveranse for 2018 på 1509 millioner liter kumelk og 19,7 millioner liter geitemelk.

Tine skriver endelig råd om forholdstall for 2019 kommer seinere, når det foreligger nye tilførselsprognoser.