Tine har i vinter testet ut hvordan de kan dra nytte av dronetransport, både for å forenkle hverdagen, men også med tanke på miljøet.

Innovasjonsprosjektet har i første omgang brukt dronen til å raskere og hyppigere kunne frakte melkeprøver.

– Kanskje kan vi fly melken direkte hjem til deg på hytta i juleferien? Eller at droner kan hente melk hos bonden når veiene er utilgjengelige. Eller levere varer oftere til steder som ikke er så lett tilgjengelig med bil. Tine har ambisiøse bærekraftsmål og er opptatt av å redusere utslipp. Vi har tro på at droner kan bidra til dette, sier prosjektleder og leder for teknologilabben i Tine, Eirik Åsheim, i en pressemelding til Nationen.

Bonde: – Positivt med raske svar

13. desember i for ble den første testflygingen gjennomført fra Sørli gård i Haltdalen i Trøndelag til laboratoriet ved meieriet på Heimdal i Trondheim. En distansen som er på rundt 10 mil.

– Dette prosjektet er veldig spennende for oss bønder. Kvalitet er det viktigste vi har, for det er jo verdens best melk vi produserer. Å få raske svar, sånn som denne dronen kan hjelpe oss med, er veldig positivt, sier melkeprodusent Stian Greni ved Sørli gård i videoen til Tine.

Åsheim forteller at de nå har fått verdifull erfaring, som kan bidra til å utvikle droneprosjektet videre.

– Melkeprøver må holdes 0–4 grader under hele transporten og ikke utsettes for altfor mye risting. Er det mulig med droner? I tillegg vil vi lære hva som må til for at vi kan begynne å frakte større ting med droner i fremtiden. Det blir en spennende del av evalueringen etter flygingen, sier han.

Bredt samarbeid

Med på prosjektet er droneleverandøren Aviant, det statlige luftfartsselskapet Avinor og forskningsinstituttet Sintef.

– Det var naturlig for å samarbeide med Aviant, fordi de allerede jobber tett med St. Olavs hospital i Trondheim, der det flys inn blodprøver fra Røros, opplyser Åsheim.

– Avinor representerer jo Norges fremste kompetansemiljø på luftfart og er i tett kontakt med miljøer som jobber med autonome, selvflygende droner og fly. Sintef har på sin side spilt en viktig rolle i å koble oss til forskjellige teknologimiljøer, legger prosjektlederen til.

Deltaker i Avinors droneprogram, Ellen Weidemann, mener prosjektet til Tine er med på å bane vei for fremtiden.

– Avinor synes det er spennende å kunne bidra inn i et innovasjonsprosjekt som dette. Slike prosjekter er viktige for at vi skal kunne videreutvikle ubemannet luftfart, våre tilbud og tjenester i tråd med det behovet som nå kommer, sier Weidemann ifølge pressemeldingen.