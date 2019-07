Tine taper nærmere 100 millioner på ujevn melkeproduksjon

– En ukes produksjon i september her på Byrkjelo tilsvarer en dags produksjon på vinteren. Vi snakker om et årlig potensial på 15 millioner kroner, sier meierisjef Thorkild Heieren ved Tine meierier Byrkjelo i en pressemelding fra Tine.

Tines produksjonsanlegg må ha kapasitet til å ta imot all melk, selv når produksjonen er på det høyeste. Derfor vil meieriene ha ledig kapasitet i deler av året. Det koster Tine dyrt.

I pressemeldingen heter det at Tine på landsbasis kan redusere kostnadene med mellom 80 og 100 millioner kroner i året dersom leveransen av melk blir jevnere.

Det er i Sogn og Fjordane forskjellen mellom årstidene er klarest. I 2018 ble kun 22,3 prosent av melka produsert i månedene juli, august og september. Til sammenligning ble 26,2 prosent av melka produsert i årets tre første måneder. Ifølge pressemeldingen skal ikke tallene ha endret seg siden 2005.

Annonse

Starter pilotprosjekt

Tine har nå satt i gang et pilotprosjekt for å øke melkeproduksjonen om sommeren. Tre produsentlag i Sogn og Fjordane er med i prosjektet. Prosjektleder Jo Helge Sunde forteller at tilgang på grovfôr og beite er den viktigste årsaken til den lave produksjonen om sommeren.

– Men jeg utelukker ikke at tradisjon og vane også kan spille en viss rolle. Mange bønder har god tilgang til utmarksbeite og derfor opplever de at høstkalving fungerer best, sier Sunde i pressemeldingen.

Han understreker at problemet ikke bare gjelder for Sogn og Fjordane.

– Jeg tror at vi gjennom prosjektet i Sogn og Fjordane vil skaffe oss viktig innsikt som kan benyttes i hele landet, sier Sunde.