Tine eit steg nærare utsleppsløyve i Irland

I februar fekk dei utkastet til utsleppsløyve, og no er forslaget lagt ut til offentleg høyring med svarfrist på fire veker. Etter det skal forslaget tilbake til irske utsleppsstyremakter for endeleg behandling.

I ei pressemelding skriv Tine at normal behandlingstid er åtte veker, men at dei irske styresmaktene har sagt at dei skal forsøke å korte ned behandlingstida.

Les også: Tine treng meir mjølk til eksport av ost

– Eg er glad vi no har fått eit utkast, og at det er ein konkret plan for endeleg behandling, seier konserndirektør Per Ivar Berg i meldinga.

Nationen har tidlegare skrive om at forseinkinga har gjort at Tine har behov for meir mjølk frå norske bønder for å forlengje eksporten.

Tine melde i oktober i fjor at det nye meieriet var teknisk ferdigstilt, men at dei venta på eit utsleppsløyve.

Annonse

Mjølk og eksportstøtte I 2015 gjekk først regjeringa, så WTO, inn for å forby bruk av eksportstøtte til landbruksvarer. Stortinget vedtok i 2016 stopp frå 1. juli 2020. Eksportstøtta for ost er sjølvfinansierande med avgifter på og tilskot til ulike meierivarer. Opp mot 8 % av all norsk mjølk har gått til eksport. Kuttet på rundt 100 mill. liter mjølk skal dels skje ved oppkjøp av kvotar og dels med kvotekutt. Kostnaden er anslått til rundt ein milliard kroner. 40 mill. liter mjølk skal bort ved at staten kjøper 80 % av kvotane som blir selt i ein ekstraordinær salsrunde. Påmeldinga starta 2. januar. Staten går inn med 200 mill. kr og dekker vel 36 % av kostnadene ved utkjøpa. Resten blir dekt med omsetningsavgift betalt av bøndene. Resten av nedskaleringa skal skje ved redusert forholdstal på disponibel kvote, som betyr at alle bønder får likt prosentvis kutt. I første omgang blir kvotekutta på 2 % i 2020 samanlikna med 2019. Landbruks- og matdepartementet har bestemt at omsetningsavgifta blir på rekordhøge 30 øre per liter i 2020. Avgifta var på 22 øre per liter frå 2. halvår i 2019 og 12 øre per liter i 1. halvår 2019. Kjelde: Nationen

Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, sa då til Nationen at Tine og meieriaktøren dei samarbeider med i Irland, Dairygold, har gjort alt etter boka og at reinseanlegget dei har bygga er basert på den mest moderne teknologien som er tilgjengeleg.

Det er uvisst kor lang oppstartsperiode det nye meieriet treng før osteproduksjonen kan vere i full gang.

Då Tine tok i bruk det nye osteanlegget i Kviamarka på Jæren i 2012 tok det over eitt år, før drifta var i full gang.

Investeringa i Irland var budsjettert til å koste 77 millionar euro, rundt 700 millionar kroner, og er ifølgje Tine gjennomført i tråd med budsjettet.