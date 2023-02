Tine avviser å selje irsk meieri etter tap: – Strategien ligg fast

Dei tre siste åra har satsinga internasjonalt gitt eit driftsunderskot på 465 millionar kroner, nær ein halv milliard, for Tine.

I dette intervjuet forsvarar styreleiaren i meierikonsernet, som er eigd av norske mjølkebønder, utanlandssatsinga.

Styreleiar Marit Haugen seier at strategien ligg fast. Ho avviser sal av meieriet i Irland, viser til at ekstraordinære forhold har påverka resultata og seier måla om at investeringane skal bli lønsame for norske mjølkebønder ligg fast.

Tine varslar også storsatsing på eksport til Asia.

Uføresette kostnader

Når Nationen startar intervjuet med å spørje om kommentar til driftsunderskotet siste åra, så gir Haugen uttrykk for at ho gjerne vil starte med å forklare bakgrunnen for investeringane i Irland.

– Forbodet mot eksportstøtte gjorde at vi var nøydd til å ta grep. Vi hadde den fantastiske Jarlsbergosten, som er ei sterk merkevare. Vi hadde salsselskap i USA, Storbritannia og Sverige og det var Jarlsberg som var drivar i salet. Så følgde Snøfrisk og andre produkt med på lasset. For å kunne vere leveringsdyktig blei det vedtatt å investere i Irland. Målet har heile tida vore å gi bonden pengar tilbake for den fantastiske merkevara vi har, seier Haugen.

Ekstraordinære forhold har ifølgje Haugen prega resultata siste åra.

– Så har det skjedd mykje etter avgjerda blei tatt, seier Haugen og trekker fram fire forhold som ho omtalar som ekstraordinære.

– Forseinkingane knytt til utsleppsløyve var eit skjer i sjøen. Det gjorde at vi kom seinare i gang. Andre som har starta opp i Irland fortel liknande historier, seier Haugen.

Ho trekker fram handelskrigen mellom USA og EU som punkt to.

– Mange varer blei pålagt straffetoll til USA, deriblant ost. Det var eit kjempe minus for lønsemda når USA er vårt største marknad, seier Haugen og viser til at Tine sel Jarlsbergost i 30.000 butikkar i USA.

Tine opplyste til Nationen i 2020 at straffetollen ville gi ein kostnad på opp mot fem millionar kroner i månaden om dei ikkje klarte ta ut høgare pris i marknaden.

– Det tredje som trefte oss var pandemien. Å setje i gang eit nytt meieri er i seg sjølv utfordrande. Det blei ekstra utfordrande å gjere det under ein pandemi.

Haugen seier teknikarar frå ulike europeiske land måtte sitje i karantene i 14 dagar både før og etter reisa til Irland. Ei arbeidsreise på seks veker resulterte i berre to vekers innsats på meieriet.

– Det blei betalt for seks veker, men dei arbeidde berre to veker. Du kan gisse kven som måtte betale for det, seier Haugen.

Fjerde og siste ekstraordinære forhold Haugen trekker fram er krigen i Ukraina.

– Vi har fått ein skrekkeleg krig i Europa som påverkar oss alle. Energikostnadene er høge og mjølkeprisen er langt over det vi hadde lagt inn i business-caset. Alt dette er ekstraordinære forhold som verkar inn, seier Haugen.

Dei tre første ekstraordinære forholda er ifølgje Haugen nå over.

Fjerde punkt som handlar om krig og høge energi- og mjølkeprisar var ifølgje Haugen det som hadde størst innverknad på resultatet i fjor.

Kor lenge det vil vare ved er ifølgje Haugen usikkert.

– Langsiktig investering

Haugen seier Tine jobbar med både kostnadsreduksjon og det å ta ut høgare prisar i marknaden for å få satsinga internasjonalt i pluss.

– Det er eit klart mål å forbetre resultatet av satsinga vår internasjonalt, seier ho.

– Du er ikkje nøgd?

– Eg har ikkje lyst til å definere det slik eller slik. Det er ei langsiktig investering, men dei fire ekstraordinære forholda gjer at resultata er som dei er. Som styreleiar og mjølkebonde er eg blant dei som i størst grad skulle ønske at vi kunne levere betre økonomi fortare, seier Haugen.

«Som styreleiar og mjølkebonde er eg blant dei som i størst grad skulle ønske at vi kunne levere betre økonomi fortare» Marit Haugen, styreleiar i Tine

Trass underskot på drifta internasjonalt peiker Haugen på at salsinntektene internasjonalt nå utgjer over 15 prosent av dei totale salsinntektene til Tine.

– Ville Tine hatt overskot i utlandet utan desse ekstraordinære forholda?

– Det blir som å spå korleis verda ville sett ut utan krig og pandemi. Vi må nå sjå framover, bygge merkevara vidare og få lønsemd i produksjonen.

Haugen seier målet er at satsinga internasjonalt skal bidra til betre inntening for norske mjølkebønder.

– Når ventar de at drifta internasjonalt kan gå i pluss?

– Akkurat som i Norge må vi tilpasse oss det som skjer og dei utfordringane vi møter. Eg trur ikkje vi kan spå korleis det vil sjå ut verken internasjonalt eller i Norge dei næraste åra, men Tine er gode på å leite etter moglegheiter og tilpasse oss skiftande forhold. Det har vi vist under pandemien og i 2022, som gav eit godt resultat og eit betre resultat enn mange venta.

Fakta Meieri-satsinga i Irland Etter WTO-vedtak om å forby bruk av eksportstøtte til landbruksvarer varsla Tine i mai 2016 at dei ville bygge meieri i Irland som skulle ta over produksjonen av ost for eksport. Endeleg vedtak blei gjort i desember 2017. Investeringa blei oppgitt til 77 millionar euro. Det svara til 700 mill. kr i 2016 og vel 840 mill. kr med dagens valutakurs. Tine oppgir i dag at investeringa kom på rundt 830 mill. kr. pluss kostnader knytt til pandemien. Tine har før opplyst at Irland-meieriet skal produsere rundt 6500 tonn såkalla Jarlsberg-hjul og rundt 3000 tonn «blokkost» i året. Anlegget er bygd for å kunne produsere 20.000 tonn.

Låg mjølkepris blei høg

Investeringa i det irske meieriet kom ifølgje Haugen på rundt 830 millionar kroner, noko ho seier var innanfor budsjettet.

– Så kjem kostnadene knytt til pandemien i tillegg, seier ho.

– Har det vore ei smart investering for norske bønder?

– Då må vi tilbake til kvifor vi gjorde det, seier Haugen, og viser til at det er ei langsiktig investering.

– Når eg investerer i eigen gard, så er det i eit 40-årsperspektiv. Det er 25 år sidan vi investerte i Fjordland. I fjor henta vi ut eit tresifra millionbeløp frå selskapet. Å gjere opp rekning for investeringa nå, etter ekstraordinære forhold, er i beste fall altfor tidleg, seier Haugen.

Låg mjølkepris var ein av grunnane til at Jarlsberg-meieriet blei lagt til nettopp Irland stadfestar Haugen.

– Det var nok ein av fleire faktorar som gjorde at vi landa på Irland, men vi hadde også eit godt samarbeid med det irske meieriet Dairygold. Det var fleire forhold enn låg mjølkepris som gjorde at vi satsa der, seier ho.

Mot slutten av 2022 var mjølkeprisen i Irland den høgaste i EU.

Haugen vedgår at det utfordrar økonomien i produksjonen i Irland, men ho gir likevel uttrykk for at Tine ikkje ventar at dei irske mjølkeprisane vil halde fram å vere på topp i Europa.

– Rabobank peiker på at mjølkeproduksjonen vil auke i det området framover. Verken dei eller andre trur at irske mjølkeprisar vil vere veldig forskjellig frå resten av Europa framover, seier Haugen.

Ho seier at det er sesongvariasjonar i mjølkeprisane i Irland. Der er produksjonen lågast og prisane høgast om vinteren, ifølgje Haugen, som peiker på at situasjonen her i landet er motset med lågast produksjon og høgast pris sommarstid.

– Er det med dagens prisar aktuelt å flytte meir av produksjonen for eksport heim til Norge?

– Det vil vere litt produksjon for eksport i Norge også i år, men det er ikkje aktuelt med meir. Vi jobbar for å få til effektiv og god produksjon i Irland og ta ut høgare prisar i marknaden, seier Haugen.

Ho gir uttrykk for at det er relativt små mengder Jarlsbergost som blir produsert i Norge for eksport i år.

Jarlsberg-eksporten frå Norge er ikkje lønsam, ifølgje Tine, som har mål om at anlegget i Irland skal produsere all Jarlsberg for den internasjonale marknaden.

Fakta Tine-satsing internasjonalt Segmentet «Tine Internasjonal, inkl. osteeksport» hadde 4,36 mrd. kr. i driftsinntekter og -118 mill. kr i driftsunderskot i 2022. Samla driftsunderskot frå 2020 til 2022 på 465 mill. kr. Tine oppgir ikkje resultat etter finanskostnader for utlandssatsinga. I 2020 var samla gjeld i dotterselskapa i «Meieri Internasjonalt» i Tine på 1,32 mrd. kr. Frå 2009 til 2020 var investeringane internasjonalt på til saman 1,92 mrd. kr, ifølgje årsrapportane. Totalsalet i Tine Internasjonal var på 48.463 tonn i 2022, ned frå 50.657 tonn i 2021. Merkevareeksport frå Norge var på 3203 tonn i 2022, ned frå 3395 tonn i 2021. Tine ventar vidare nedgang i eksporten frå Norge i 2023. I strategien mot år 2025 blir det peika på eit langsiktig behov for nye inntektsstraumar for å kompensere for redusert mjølkesal innanlands og mål om eit «internasjonalt gjennombrot» basert på norsk mjølk.

Vil trappe opp satsing

Kritikarar har stilt spørsmål ved om det ikkje ville vore betre å selje meieriet i Irland og heller bokføre tapet først som sist. Det avviser Haugen.

– Det er ei strategisk satsing. Utgangspunktet er ei sterk merkevare, fleire salsselskap og to meieri i utlandet som produserer Jarlsberg for oss. Den strategien ligg fast. Det er ei langsiktig investering og ei langsiktig avgjerd, seier Haugen.

– Meiner du kritikarane er for utolmodige?

– Eg synest det er for tidleg å felle ein dom over satsinga. Ein må hugse på at det er fire ekstraordinære forhold som gjer at resultatet er som det er nå. Vi har også før gjort vedtak det har vore diskusjon om. Det var også støy då vi etablerte Tine-merket, men det profitterer vi godt på i dag, seier ho.

Konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, har før uttalt at Tine har mål om at satsinga i utlandet skal gi eit bidrag på 10 øre per liter mjølk for norske Tine-bønder.

Haugen gir uttrykk for at det målet står fast.

– Dei 10 ørane er eksplisitt knytt til satsinga på Jarlsberg i Irland. I tillegg har vi utvida satsinga internasjonalt mot Asia. Det internasjonale blir viktig for Tine. Vi opplever auka import og mindre sal av mjølk her i landet. Viss vi berre skal vere i den norske marknaden, så vil vi bygge ned mjølkeproduksjonen, seier Haugen.

Ho seier Norge er eit grasland og at mjølkeproduksjonen er viktig for å nytte ressursane. Der trekker ho fram satsinga internasjonalt som viktig.

– Målet er at satsinga i Asia skal gi eit eksportvolum som svarar til 100 millionar liter mjølk her i landet på lang sikt. Det er høge faste kostnader knytt til meieria, så større mjølkevolum er viktig for å halde kostnadene per liter nede, seier ho.

– Kor raskt ventar de at det kan skje?

– Både som mjølkebonde og styreleiar ønsker eg det så raskt som overhovudet mogleg, men vi veit ikkje når krigen er over eller kva kostnadene blir til energi framover. Det er mykje uføresett som vi må halde oss til, men strategien ligg fast, seier Haugen.