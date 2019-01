Tidligere statssekretær ny styreleder i Veterinærinstituttet

Det er instituttet som presenterer den nye styrelederen på sine nettsider.

Blåfjelldal er politiker i FrP og var statssekretær i Landbruks- og matdepartementet i perioden oktober 2013 til november 2018.

– Veterinærinstituttet har en viktig rolle i norsk bioøkonomi gjennom deres arbeid for trygg mat og for vern om den gode helsestatusen for dyr i Norge. De ansatte og den kunnskapen de innehar, har imponert meg mange ganger og jeg gleder meg til å bli videre kjent med deres arbeid, sier Blåfjelldal til Veterinærinstituttets nettsider.

Hun er ansatt i instituttet frem til juni 2023.

Annonse

Den tidligere statssekretæren er oppvokst og bor på Øystre Slidre i Valdres. Ho har hatt flere verv i FrP, har sittet i fylkestingen for Oppland og vært både vara og rådgiver for partiet på Stortinget.

Opplendingen er utdannet innen samfunnsgeografi.

– Jeg ser fram til å starte på arbeidet som styreleder, og vil være med på å videreutvikle Veterinærinstituttet som landets ledende fagmiljø innen biosikkerhet hos fisk og landdyr.