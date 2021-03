Tidenes yngste styreleder i avlsorganisasjonen Geno

Smenes fra Møre og Romsdal blir ny styreleder, og tar over vervet fra avtroppende styreleder Jan Ole Mellby. Anne Margrethe Solheim Stormo, fra Reipå i Nordland, er gjenvalgt som nestleder.

Årsmøtet ble i år holdt digitalt, som følge av koronapandemien.

Fakta Geno Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8700 norske storfebønder Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette Selskapet eksporterer sæd fra NRF-kyr til over 30 land

Annonse

Den nye styrelederen ble for første gang valgt inn i styret i Geno i fjor, men har fra før av erfaring fra styreverv både i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, og har også vært rådsmedlem i Tine fra 2019.

Ny styreleder var ikke eneste endringen i styret. Gunn Randi Finstad, fra Rendalen i Innlandet, kommet inn som nytt styremedlem øst.

Som erstatter for Smenes som styremedlem, ble Oddvar Mikkelsen innstilt fra valgkomiteen. I tillegg kom det inn benkeforslag på Ola Kvendset.

"Da første votering førte til stemmelikhet mellom kandidatene, måtte det kjøres en ekstra votering uten mulighet for blanke stemmer. Det var til slutt Oddvar Mikkelsen, fra Kvanne i Møre og Romsdal, som ble valgt med 21 mot 18 stemmer", skriver Geno i sin pressemelding.

Ole Magnar Undheim, fra Brusand i Rogaland, er gjenvalgt fra område sørvest.

Alle styremedlemmer er valgt for to år, bortsett fra Oddvar Mikkelsen som er valgt for ett år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.