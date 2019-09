Thailand innfører kontroll av svin

Det er svenske Landlantbruk som skriver dette.

Kontrollen blir innført i 24 av landets 76 provinser. Flere av Thailands naboland har hatt utbrudd av den afrikanske svinepesten.

Nabolandene Myanmar, Laos og Kambodsja har alle rapportert om sykdommen.

Det er foreløpig ikke blitt konstatert noen utbrudd i Thailand. Derimot har 200 griser nylig blitt avlivet i provinsen Chiang Raim etter at to griser skal ha død av ukjent årsak. Provinsen ligger to mil fra grensen til Myanmar. Det har senere vist seg at grisene ikke hadde svinepest.

Ifølge Landlantbruk bregrenses også grisenes bevegelsesfrihet.

Forebyggende tiltak

– Dette er forebyggende tiltak for de provinser som har store grisebestander eller ligger i grenseområdene, sa generaldirektør i landbruksdepartementet Sorawit Thaneto fredag. Det melder Reuters.

Annonse

– Jeg vil understreke at det ikke er snakk om noe utbrudd av sykdommen i Thailand og at både offentlig og privat sektor jobber sammen for å unngå utbrudd, sa landbruksminister Prapat Pothasuthon.

Reuters melder også at medlemmer av den Thailandske svineoppdretterforeningen har kjøpt omtrent 8000 griser i grenseområdene. Grisene har nå blitt slaktet og solgt som kjøtt. Tiltaket ble gjort for å unngå framtidig sykdom i besetningene.

Global utfordring

Svinepesten er allerede påvist flere steder i Asia. I tillegg til Myanmar, Laos og Kambodsja, er svinepesten påvist blant annet i Kina, Vietnam, Filipinene og senest i Sør-Korea.

Tidligere i september valgte Filipinene å avlive 7400 griser etter utbrudd i landet.

Flere østeuropeiske lands har også vært rammet. Spesielt sliter Romania og Bulgaria med den afrikanske svinepesten.