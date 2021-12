Tester ut nytt kraftfôr uten importert soya

Ifølge produsent Felleskjøpet har forskerne allerede sett positive helseeffekter.

– Dette prosjektet viser at vi kan få til svært gode løsninger med tilgang på kortreiste, bærekraftige råvarer med høyt proteininnhold, sier produktutvikler Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling i en pressemelding.

Smågrisene som holder til på selskapets forsøksgård Thesen gård i Vormsund, er den første kommersielle besetningen som spiser kraftfôret helt uten soyamjøl.

Prosjektet utføres av Foods of Norway, senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i tospann med Felleskjøpet.

– Gjær som høyverdig proteinkilde er noe vi i Foods of Norway har jobbet mot i flere år, og nå begynner vi å se resultater. Vi har sett at grisene som får gjær i fôret vokser godt og de har god tarmhelse og mindre diaré, noe som er spesielt viktig i den sårbare fasen de er i etter avvenning fra mor. Nå får vi testet ut det nye fôret på smågris på Vormsund, noe som vil gi oss verdifull informasjon om hvordan det påvirker dyrenes vekst og helse, sier professor Margareth Øverland som leder senteret.

Rett under 150 griser har fått gjærfôret i første forsøksrunde. Etter at de er ferdig med testingen skal grisene over på vanlig kraftfôr fram til slaktevekt. De vil på nyåret fortsette forskningen med en ny besetning.