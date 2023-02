Terje skal hindre at rådyrkillinger blir drept av slåmaskinen

Glåmdalen: – Det er endel formaliteter som må på plass før vi kan sende dronen opp i lufta. Det er blitt veldig strengt med dette, så vi må ha alle papirer og godkjennelser i orden. Men i mai skal dette være i orden. Vi må varsle hver gang vi har dronen i lufta, sier Terje Melsnes i Grue jeger- og fiskerforening.

Grue JFF har fått konfliktdempende midler, og har kjøpt ei drone. Nå gir de et gratis tilbud til bønder som driver med gras i Grue om å bruke dronen før slåtten.

– Det er termisk kamera på dronen, det vil si at det er varmesøkende. På den måten vil vi finne ut om det ligger rådyrkillinger der det skal slås eller i skogkantene, og vi kan da flytte disse slik at de ikke havner i slåmaskinen, sier Terje Melsnes. Som blir pilot på dronen til Grue JFF.

Søkene bør gjøres tidlig om morgenen mens bakken er kald. Da blir det lettere å finne en varm killing ved hjelp av det varmesøkende kameraet.

Legger igjen killingene

– Grue JFF har fått 65.000 kroner, og disse brukte vi til å kjøpe inn dronen, sier Terje Melsnes, som har lang og god erfaring med droneflyging både gjennom arbeidet hos Elvia og som privat naturfotograf.

– Går det med mange rådyrkillinger i slåtten?

– Det er ingen som snakker om det, så det vet jeg ikke. Men de ligger i enga og i skogkantene der det slås gras. Det er ikke noe trivelig å få en killing i maskinen. Men nå har da grasprodusentene muligheten til å kontakte oss, vi tar et søk over området og vil se om det ligger killinger der. Det er spesielt i mai dette er viktig. Da legger geita igjen killingene mens hun beiter, eller de blir lagt igjen når dyrene blir skremt, sier Terje Melsnes.

Åsnes kommune har allerede hatt dette tilbudet i ett år, etter at det ble delt ut konfliktdempende midler til dette i fjor.

– Vi har kjøpt inn ei veldig bra drone. Det som er vanskeligst i dette her, er alt regelverket. Det er veldig strenge krav å forholde seg til, og både papirer og forsikring må være i orden, sier Melsnes.

– Er det vanskelig å fly drone?

– Nei. Så lenge jeg klarer det, så er det ikke vanskelig, ler Melsnes.

Viktig med droner

– Hva gjør dere når dere oppdager killinger i enga der det skal slås gras?

– Da blir disse flyttet, så kommer geita og lokker på dem og henter dem etter ei stund. De som flytter killingene, har på seg hansker og har gjerne gras i hendene før de løfter opp og flytter på killingen. Men jeg skal se på et program fra andre steder i landet der de har mer erfaring med dette, sier Melsnes.

Han forteller at det er mange som har begynt med droner for å redde killinger fra å bli skadet eller drept av slåmaskinene.

– Dette her er framtida. Droner er blitt utrolig viktig i mange sammenhenger, og vi i Elvia bruker den mye til å befare linjer. Det er blitt et uvurderlig verktøy, i stedet for å stampe i snø eller å leie inn helikopter. Det blir veldig bra bilder også, og vi zoomer inn og får det veldig skarpt. Og her kan vi altså bruke dem til å redde dyreliv, sier Melsnes.

Han har drevet med droneflyging siden 2014, og bruker det mye i naturfotografering.

– Vi kan fly 120 meter opp i lufta. Når jeg gjør dette hjemme på Nøkleberget, så ser jeg vindkraftverket i Kjølberget. Det blir ikke så skarpt på den avstanden, men jeg ser tydelig at rotorbladene går rundt, sier Melsnes.

Redder mange killinger

– Ny teknologi og samarbeid mellom flere aktører gjør at stadig flere rådyrkillinger kan reddes. Dette er viktig og god skadeforebygging, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

I fjor ble det reddet over 80 rådyr i Indre Østfold, og det regnes med at det blir enda flere i år. Der har de god erfaring med dronebruken.

– Dette viser hvor mye bra man kan få til når man samarbeider på tvers for å finne gode løsninger. Jeg håper landbrukets næringsorganisasjoner og den offentlige viltforvaltningen i fellesskap kan utvikle dette arbeidet videre, sier Borch.

Alle funn skal registeret i en portal slik at forskere kan hente ut data, og se hvor og hvordan killingene blir funnet. Dataene vil kunne hjelpe til å videreutvikle metodikken for å redde så mange killinger som mulig.