Taksten var på 102 millioner – nå er budrunden over

Eiendommen ble lagt ut for salg på finn.no 25. mai til den nette sum av 102 millioner kroner.

Nå er landbrukseiendommen tatt bort fra det åpne markedet.

Pål Johnsrud ved advokatfirmaet Johnsrud og Co AS som selger eiendommen for Anbjør Svenkerud, bekrefter overfor Nationen at budrunden nå er avsluttet.

– Budrunden er avsluttet men det gjenstår forhold som gjør det uaktuelt nå å gå ut med kjøper og beløp. Det var flere bud og høyeste bud er akseptert, sier Johnsrud.

Ifølge Johnsrud er kontrakten foreløpig ikke signert.

Enorme arealer

Eiendommen kan skilte med et areal på hele 61.780 dekar. Av dette utgjør 320 dekar med jord, 61.235 dekar med skog og mark, 180 dekar innmarksbeite og 45 dekar til annen bruk.

Eieren av eiendommen, Anbjør Svenkerud, er 13. generasjon på gården, som ble bygd i år 1536.

Gårdsbruket drives med skog, jakt, utleie av hytter og seter, gårdshotell, slakteri og pølsemaker, jordbruk i form av ammekyr og slaktegrisproduksjon. I annonsen går det fram at besetningen med Limousin ammekyr ikke følger med i prisen, men kan kjøpes med hvis det er ønskelig.

Selges på bakgrunn av sviktende helse

Eiendommen ligger i Stor-Elvdal kommune, i Østerdalen mellom Oslo og Trondheim. Gammelstu Stai gård skal være den eldste av Stai-gårdene.

Gårdstunet består av våningshus, hovedbygning, gårdshotell og pølsemakeri, låve med verksted, to fjøs, redskapshus, bakststue, to stabbur og en garasje på 170 kvadratmeter.

Gårdens areal på 33.395 dekar fordeler seg på 240 dekar med jord, 32.988 dekar med skog og mark og 154 dekar innmarksbeite.

Eiendommene er konsesjonspliktig og det hviler odel på eiendommene. Løsningsretter er frafalt ved salg av eiendommen. Anbjør Svenkerud, som er oppvokst på gården, tok over driften i 1991.

– Årsaken er at hun har valgt å selge gården er sviktende helse, og at neste generasjon – hennes to sønner – orienterer seg i en annen retning, sa Johnsrud til Nationen i juli.

– Det har vært kjent at hun ønsker å selge ganske lenge. Det har vært noen henvendelser fra kjøpere tidligere, men uten en avtale på bordet, sa Johnsrud.

Eget jaktterreng

Gåla seter, som består av tre bygninger og ett fjøs, følger også med på kjøpet, i tillegg til seks jakt- og fritidshytter og to egne vannkilder.

Skogeiendommen som følger eiendommen ligger 50 kilometer fra Gammelstu Stai. I Hirkjølen skog, som også følger med i prisen, er det fire jakttårn og en rekke fangstgroper i skogen på over 11.000 dekar. Ifølge annonsen kan det jaktes både rådyr, elg, rein, hjort, storfugl, rype og hare.