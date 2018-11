Svinesædsalget stuper

Det skriver Trønder-avisa (Bak betalingsmur). På grunn av stor overproduksjon i svinenæringa har produsenter blitt bedt om å redusere inseminasjoner. Tallene viser også at salget av svinesæden går nedover.

Den produsenteide avlsselskapet Norsvin er noe overrasket over den raske nedgangen.

– Vi har undersøkt for vi synes det er stor nedgang. Det meste kommer av at produsentene unisont tar ansvar. I tillegg er det noen få som slutter, slik det ofte er når økonomien i bransjen blir dårligere. Vi er glade for at folk har tatt ansvar og det er vi takknemlige for, sier Tor Henrik Jule, styremedlem i Norsvin, til TrønderAvisa.

Direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked, avdelingen i bondesamvirket som har ansvaret for markedssreguleringa, forventer at lageret med svinekjøtt vil bli bygd gradvis ned fram mot jul på grunn av uttak av ribbe.

– Det er fortsatt svært krevende og vi drar i tillegg med oss et stort reguleringslager. Reguleringseksporten forsvinner også etter år 2020. Produksjonen av gris må ned i god tid før det, sier Skulberg til Nationen. Han sier at det er så mye som 4000 purker for mye i markedet.