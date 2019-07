Svinebønder sier de hetses etter dokumentar

Det forteller Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving til P4-nyhetene.

Etter at dokumentaren ble sendt på NRK Brennpunkt 19. juni, har Norsk Landbruksrådgiving fått henvendelser fra fortvilte bønder.

– De forteller om at det delvis er krevende å stå i dette, det er sterke reaksjoner på dokumentaren fra privatpersoner. Bønder som opplever seg selv om dyktige svineprodusenter, blir beskyldt for ting de ikke kjenner seg igjen i, sier Arnes til P4.

Barn og kårfolk får ubehagelige meldinger

I dokumentaren ble det filmet med skjult kamera i 13 svinefjøs, og flere har reagert kraftig på bildene som ble vist.

Arnes forteller at bøndene får ukvemsord, i tillegg til at også bøndenes barn og kårfolket på gården får negative henvendelser.

– Vi vet at ikke alle er så flinke til å ha filte, som flere har opplevd å få ukvemsord, de har fått telefoner på gården, og i tillegg er det som skjer i sosiale medier ikke fint, sier han til Nationen.

– Føler seg forsvarsløse

Han forteller at det er mange bønder som har optimal drift, der de gjør at de kan for at grisungene skal ha det bra, og at de derfor føler seg forsvarsløse når det kommer ubehagelige kommentarer.

– Tilbakemeldinger via ansatte som har vært ute er at mange svinebønder føler hele grisenæringen blir skjært under en kam. Det opplever de som krevende og urettferdig.