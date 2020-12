Det var i slutten av august at landbrukseiendommen Gimmersta ble lagt ut for salg på det åpne markedet. Ifølge den svenske landbruksavisen Atl.nu var dette den dyreste landbrukseiendommen meglerselskapet Karl Danielsson Egendomar noen gang har hatt ute for salg.

Eiendomsmegler Viktor Danielsson har vært ansvarlig salget.

– Gimmersta er solgt. Det er ikke offentlig til hvem eller til hvilken pris. Men det ble solgt for mer enn 375 millioner kroner, skriver Danielsson i en e-post til Nationen.

Det betyr at eiendommen og gården har blitt solgt til minst 390 millioner norske kroner.

Bor i Sverige

Ifølge Atl har det florert med spekulasjoner rundt hvem den nye kjøperen er. Flere skal ha gjettet på at den nye eieren er den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimović.

– Jeg kan ikke si hvem det er, men det er ikke Zlatan. Kjøperen bor i Sverige og det kommer til å bli offentlig etterhvert, sier Danielsson til Atl.

– Vi har alle typer av spekulanter som leter etter en gård som Gimmersta. Fremgangsrike gründere, gårdeiere, investorer og utenlandske spekulanter, sa Danielsson til Nationen tidligere i år.

Solgt etter ti år

Gården ligger ved Öljarens strand et par mil utenfor Katrineholm, en by i Södermanlands län i Sverige. Eiendommen består av nærmere 27.700 dekar med dyrkbar mark, beitemark, løv- og barskog og rundt 5000 dekar vann.

– Gimmerstas gårdssenter er veldig vakkert og bygget i karolingisk stil. Sannsynligvis ble det bygget i starten av 1700-tallet. Corps de logis ligger fint til med en fantastisk utsikt over innsjøen Öljaren, skriver Danielsson.

Gimmersta säteri ble kjøpt av Kerstin og Robert Liljekvist i 2010. Da ble eiendommen solgt for 280 millioner kroner.

Familien har bodd på gården og har gjort store investeringer i et nytt rideanlegg, ifølge Atl.nu.

Ifølge nettstedet ble Gimmersta vist til rundt ti interessenter, og til slutt kom det inn syv bud. En endelig avtale etter budprosessen ble signert 18. november.