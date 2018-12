Svenske minkoppdrettere dømt for skadeverk mot aktivister

Hendelsen skjedde i Skaraborg i Sverige i august, da flere maskerte aktivister tok seg inn på oppdrettsgården hvor minken befant seg.

Etter aktivistene slapp fri et stort antall mink, tok denne ene eieren opp jakten på ungdommene i bil. Mannen skal ifølge retten ha kjørt inn i aktivistenes bil slik at bilruta knuste.

Skaraborg tingrett har nå dømt mannen for skadeverk og de er nødt til å betale aktivistene erstatning. De to eierne forklare at de har blitt utsatt for omfattende trakassering tidligere.