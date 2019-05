Svenske bønder vil at det skal skytes 150.000 villsvin årlig

Bestanden av villsvin i Sverige har de siste årene økt, og den øker raskt. I 1988 valgte den svenske Riksdagen å godta villsvinet som en del av faunaen og bestandsøkningen har nå de siste årene virkelig satt fart. Derfor vil LRF nå ta tak.

– Vi trenger hjelp fra regjering, myndigheter og jegere om vi skal kunne fortsette med vårt yrke og levere mat, sier leder i LRF, Pelle Borgström i en pressemelding, gjengitt av Lantbrukets Affärstidning.

De mener det må skytes 150.000 villsvin årlig for å få ned kostnadene villsvinene påfører blant annet jordbruket. En rapport fra Agri Analyse viser at Sverige allerede har passert 100.000 villsvin skutt i året. Det var mer enn en dobling i antall villsvin skutt i Sverige mellom 2008 og 2016.

Villsvin kan være veldig skadelig for jordbruket, blant annet gjennom at de graver i og spiser avlinger. I 2017 var det også over 6000 trafikkulykker i Sverige forårsaket av villsvin. Sveriges lantbruksuniversitet presenterte i 2017 ferske tall som viste at villsvin skapte skader for 1,65 milliarder, hvorav 1,56 milliarder for jordbruket.

I tillegg representerer villsvinene frykten for afrikansk svinepest som har fått store konsekvenser i Asia og Øst-Europa. I Belgia sliter de også med å bli kvitt smitten etter at det ble oppdaget et enkelt tilfelle i fjor høst. I Kina har mer enn én million griser blitt slaktet på grunn av afrikansk svinepest. Sykdommen er dødelig både for ville og tamme griser, men overføres ikke til mennesker.

Nå kommer LRF med en rekke tiltak. De vil blant annet ha strengere reguleringer på fôring av villsvin. Blant annet på hva, hvordan og hvor mye som fôres. De vil at det skal kunne brukes droner med kamera i jakten på villsvin. De mener det også må bli enklere å få tillatelser til å selge villsvinkjøtt til forbrukere.

– I et kort perspektiv må avskytingen øke til 150.000 dyr per år slik at skadene og kostnadene for landbruket ikke blir for overveldende, sier Borgström.