Svenske bønder blir trua og trakassert av dyrevernarar og veganarar

Dødstruslar, trakassering og terrorisering ser ut til å ha blitt ein del av kvardagen for mange svenske husdyrbønder.

Ei kartlegging gjort av svenske Göteborgs-Posten viser at brotsverka mot svenske bønder og deira barn har blitt fleire og grovare dei siste åra. Avisa har intervjua 32 bønder som fortel om terroren frå delar av veganrørsla, og at sakene systematisk blir lagt bort når dei blir melde til politiet.

Over 200 tilfelle på tre år

Bøndene blir utsette for alt frå eldspåsetjing, innbrot og telefonterror til tjuveri, mishandling og grove drapstruslar frå militante veganarar og dyrevernarar.

Dei siste tre åra har svenske bønder blitt utsette for minst 200 kriminelle handlingar viser kartlegginga til Göteborgs-Posten.

Medan det før i hovudsak var pelsdyrbransjen som blei ramma av aksjonistane, så viser kartlegginga at militante veganarar nå i større grad også trakasserer mjølkebønder, hesteeigarar, sauebønder og eggprodusentar.

Det svenske Bondelaget kallar truslane og trakasseringa for eit «enormt problem».

– Dette er ein av dei største truslane mot svenske bønder, og er ikkje berre eit enormt problem for dei som blir ramma, men for heile Sverige, seier Palle Borgström, som er leiar i den svenske bondeorganisasjonen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

«Fanatiske veganarar»

Av dei 32 bøndene som Göteborgs-Posten har intervjua, er det berre rundt ein tredel som vil stå fram med fullt namn. Saka blir også omtalt av TV2. «Karin» er blant bøndene som ikkje tør stå fram med namn. Ho fekk følgjande trussel frå dyrevernaktivistar, omskriven til nynorsk:

– Nokon bør halde deg fast og valdta deg samtidig som dine barn ser på. Dyreplagar. Vi sjåast.

Göteborgs-Posten omtalar aktivistane dei har sett nærare på som «fanatiske veganarar», skriv TV2.

I det miljøet blir alle formar for dyrehald likestilt med afrikansk slaveri og jødeutryddinga, ifølgje den svenske avisa.

– Dyrevernaktivistar blir brennemerka i solidaritet med kvart einaste dyr som blir «myrda» for mat. Denne offentlege handlinga skal bidra til å setje søkelys på smerta og lidinga som milliardar av dyr blir påført av oss menneske. Dyr føler smerte som oss, er bodskapen i ein video der aktivistar blir brennemerka i Stockholm.

Annonse

Organisasjonen som har posta videoen starta under metoo-kampanjen ein eigen kampanje der inseminerte mjølkekyr og griser blei omtalt som valdtektsoffer, skriv TV2.

Fleire av dei leiande aktivistane skal ifølgje Göteborgs-Posten også ha spreidd venstreekstreme synspunkt og hylla Nord-Korea, kommunisme og Josef Stalin.

Forsvarar lovbrot

Mange av brotsverka skal ifølgje Göteborgs-Posten ha koplingar til organisasjonen «Djurfront» og «Animal Liberation Front», som skal vere eit namn som blir brukt når aktivistane vil utføre brotsverka anonymt.

Leiar for Djurfront, Richii Klinsmeister, stadfestar at demonstrasjonar utanfor dei private heimane til husdyreigarar er blant metodane dei bruker. Han seier at brotsverk kan vere ein legitim metode for å utføre dyrerettsaktivisme.

– Vi vurderer alltid kva som er best for kampen for dyra. Berre for at noko skulle vere ulovleg inneber ikkje automatisk at det er feil, seier han til avisa.

Eit av dei grove tilfella som blir etterforska av politiet som mordbrann.

– Terrorisme. Det er ikkje noko anna ord for det. Når menneske tenner fyr på garden din, der din kone og dine barn ligg og søv. Der du har alle dyra dine, seier bonden Mattias.

Kaninoppdrettaren Malin fortel at det starta med eit innbrot. Seinare har det eskalert med truslar og trakassering.

– Garden skal tømmast og deretter brennast. Spring Malin, spring, syng tre maskerte personar i ein video som er delt i sosiale medium av aktivistar.

Sakene som blir melde til politiet fører sjeldan til tiltale og politiet har ikkje kapasitet til å etterforske sakene.

– For ein lokal etterforskar med avgrensa ressursar går det ikkje å stoppe dette, seier politimannen Jesper Koch.

På nettstaden directaction.info rapporterer dyreaktivistar om aksjonar over heile Europa. Ein stor del av aksjonane er i Sverige.