Svensk kommune forbyr nedbygging av matjord

– Det handler blant annet om at vi vil styrke miljøarbeidet og matsikkerheten, sier kommunalråd Mona Forsberg til SVT.

Den svenske rikskringkasteren skriver at det tidligere er bygget en hel del boliger på dyrkbart jordbruksareal, noe som har møtt kritikk.

I stedet for å bruke matjord, skal de i fremtiden bruke skogsarealer til å føre opp nybygg.

Det var i vår at flertallskoalisjonen i kommunen la fram et kontrolldokument som sa at matjord skal verdsettes høyere og bli beskyttet, men først torsdag ble det vedtatt.

På det fylkesadministrative styrets nettsider viser de til at selvforsyningsgraden i Sverige har sunket dramatisk fra 90 til 50 prosent siden 1990-årene.

"Prosjektet "Jordbruksmarkens framtid" tar sikte på å styrke kunnskapen om verdiene i jordbrukslandskapet og økosystemene det gir", skriver de.