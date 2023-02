(Jærbladet) Ei undersøking som blei presentert i fagbladet «Bondevennen» i slutten av januar, inneheldt lite optimisme for jordbruket på Jæren: Innan 15 år vil 46 prosent av mjølkebøndene gje seg, 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå og 44 prosent av sauebøndene i Klepp.

– Mindre arbeid, større fleksibilitet

Verken Sven Reime eller Andreas Eggebø, som bur i Indrebøvegen ved Nærbø, kjenner seg igjen i tala som er presentert. Men begge meiner at lønsemda er det viktigaste for å halda oppe produksjonen.

– Ingen av oss var odelsgutar til gardane me overtok. Sjølv tok eg over etter tante og ein onkel. Mor mi vaks opp på denne garden, fortel Andreas Eggebø.

– Eg har tatt over heimegarden, men eg var nummer fire i rekkja, fortel Sven Reime.

Dei to bøndene som har kjent kvarandre heile livet, hadde fjos av eldre årgang då dei overtok.

– Eg kunne ikkje ha drive så veldig mykje lenger med det fjoset me hadde. Begge har me fått oss lausdrift og mjølkerobotar, og me ser at gir oss mindre arbeid og større fleksibilitet, fortel Andreas. Han overtok garden i 2017 og hadde det nye fjoset ferdig i 2022.

Sven opplever det på same måte.

– Eg trur nok at det er større sjanse for at me kunne blitt leie av denne jobben dersom me hadde gått her i trong og tungdrivne fjos, seier 31-åringen, som overtok garden i 2014 og tok nytt fjos i bruk i 2018.

– Visste at nye fjos måtte til

Begge er gift og har barn, Sven er gift med Tone Braut Reime, og er far til Sofie (9), Tønes (7) og Ådne (2).

Andreas er gift med Randi Eggebø, og far til Odd Arne (5) og Ovar (2).

– Målet for oss begge har vore at me ville byggja nytt for å driva vidare, og det ikkje vanskeleg å bestemma seg for at me ville satsa. Begge visste at nytt fjos måtte til då me overtok garden, og me har begge utvida produksjonen, som følgje av nybygget, seier Sven Reime.

Sjølv driv han med mjølke- og kjøtproduksjon, Andreas har sauer i tillegg.

– Kona mi har kontrollen, men eg steller dei, seier gardbrukaren og smiler.

– Ikkje som anna arbeid

Bøndene og barndomskameratane har mykje kontakt. Dei er begge med i Nærbø bondelag, der Sven er vararepresentant til styret.

– Me snakkar saman fleire gonger i veka. Mange bønder arbeider mykje åleine, og då er det fint å ha kontakt med andre som er opptekne med det same, fortel dei to.

Bøndene ser at det stadig krevjast betre digitale ferdigheiter, og at det er ei utfordring.

– Det er ikkje nok å berre vera ei flink og praktisk bonde lenger, seier Sven Reime.

Dei to har også tankar om kvifor bønder vel å leggja ned.

– Å driva gard er ikkje som eit anna arbeid, og du har jobben med deg heile tida. Du er også utsett for kritikk, og du kan kjenna deg som ein klimaversting. Sjølv trur eg at det å ha interessa for yrket, er viktigare enn nokon gong, seier Andreas Eggebø.

Sven Reime meiner negativt fokus i media kan tappa motivasjon og gå ut over rekruttering.

Trur utviklinga med større og færre bruk vil halda fram

Dei store variasjonane er det første som Andreas dreg fram når han får spørsmål om kva han liker best med arbeidet sitt.

– Som bonde kan du interessera deg for ulike ting, som dyr og maskinar. Det har også gitt meg mykje å arbeida mot målet med ny driftsbygning, seier han.

Sven Reime set stor pris på fridommen han har som bonde.

– Du styrer dagane dine sjølv, og du kan bestemma kva oppgåve du vil gjera dei ulike dagane. No går me mot vår, og det er ei tid eg alltid ser fram til. Men det er også greitt å halda seg i fjoset dei dagane det er uvêr og rennedrev, seier han.

– Korleis ser landbruket på Jæren ut om 15 år?

– Eg trur at utviklinga med større og færre bruk vil halda fram. Nokre vil kanskje heller driva med korn på ledig areal i staden for å auka husdyrproduksjonen. Detaljar i drifta blir viktigare. Eg er sikker på at Jæren er og vil vera ein særs viktig del av norsk matproduksjon, svarer Sven Reime.

Andreas Eggebø er samd.

– Eg trur landbruket på Jæren vil stå sterkt i mange år framover. Me bur i eit område av landet som eignar seg godt husdyrhald og matproduksjon. Eg trur at jord kan bli sett ut av produksjon andre stader, men eg trur at det alltid vil vera nokon som vil produsera mat her. Eg trur også at presset mot bøndene på det som handlar om miljø-, klima- og dyrevelferd, berre vil bli sterkare, seier 32-åringen.

Nedgangen i talet på gardsbruk held fram

Tal som NTB presenterte tidlegare denne månaden, syner at nedgangen i talet på gardsbruk i Norge held fram.

Det var 37.682 gardar i Norge i 2022. Dette er cirka 400 færre samanlikna med året før.

Noregs Bondelag er uroa over utviklinga.

– Utviklinga har over lang tid gått ein veg, og det blir færre bruk. Bygder og grendelag kan etter kvart bli sårbare når det er få produsentar igjen. Det er tøft å vera den siste bonden i bygda, seier leiar Bjørn Gimming i Bondelaget.

Nedgangen frå 2021 til 2022 er på 397 gardsbruk, tilsvarande ein prosent.

I perioden 2012 til 2022 har nedgangen vore på 15,9 prosent, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

Bondelagsleiaren er særleg uroa over kva som skjer på sikt med bøndene sin emne til å produsera mat til befolkninga.

– Det er krevjande for mange, og dette påverkar distrikta i stor grad, seier Bjørn Gimming.