Svane jaget kyr gjennom en lukket port og ut på veien

Eieren av kyrne har nå fått tillatelse av administrasjonen i Jönköping til å skyte svanen. Svanen skal ved flere anledninger ha jaget både mennesker og kyr, skriver Sveriges Radio.

Hendelsene har skjedd på en gård i Sävsjö kommune, og det hele startet med at svanen jaget kyrne på gården.

Så stresset ble kyrne at det brøt seg gjennom gjerdet og havnet på en stor bilvei nær beitet.

Svanen skal også ha angrepet de som bor på gården i tillegg til andre dyr på gården. Bonden har totalt telt over åtte angrep fra svanen.

Svanen skal nå avlives, og det er satt i gang jakt på dyret.

At svaner kan være aggressive har man også fått merke i Norge. For to år siden plaget og angrep "Havnesjefen" flere personer i Os i Hordaland. Blant annet skal dyret ha dratt en jente under vann.