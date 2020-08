Storgård til salgs for 120 millioner kroner

Eiendommen rommer i dag over 900 melkekyr, i tillegg til kvigeoppdrett og flere tusen dekar med dyrket mark, fordelt på ti eiendommer som er knyttet til gården og selskapet.

Gården ble lagt ut for salg for en uke siden.

– Dette er en flott storgård med veldig mye god jord, skriver Jan Vistisen, eiendomsmegler ved EDC Videbæk, i en e-post til Nationen.

Stor eiendom

Det var landbruksnettstedet Landbrugsavisen som først omtalte saken.

Eiendommen har tidligere vært tilknyttet Them Mejeri. Ifølge salgsoppgaven levereres melken i dag til det dansk-svenske samvirkeselskapet Arla.

Per i dag er driften på gården knyttet til to selskaper, Vindingvej Mælkeproduktion ApS og Them Mælk ApS.

Driften på gården, som ble bygget i 1888, er fordelt på ti eiendommer. Eiendommene er på totalt 3800 dekar, der 3600 dekar er dyrkbar mark.

Flere interessenter

Ifølge Jan Vistisen er det flere som har meldt sin interesse.

– Slike gårder, med så stor produksjon og jordarealer, er normalt veldig etterspurt i Danmark. Dette landbruksselskapet er intet unntak. Dialogen med interessentene er derfor positiv, skriver Vistisen.

– Målgruppen er primært bønder som ønsker å utvikle virksomheten sin, eller investorer som ønsker å leie ut videre, skriver han.