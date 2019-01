– Stordalen flyr 19 ganger mer enn nordmenn flest

Eat-rapporten forteller oss blant annet at jordens befolkning kun kan spise 14 gram rødt kjøtt per dag, mindre poteter og mye mer grønnsaker i framtiden. Rapporten skal beskrive dietten for verdens befolkning i 2050, for å redde jorda og menneskekroppen.

Miljø sto i høysetet når rapporten ble presentert for pressen i kokelandslagets lokaler tidligere i januar.

Nå har Dagbladet sett på Stordalens klimaavtrykk, i form av flyreiser. Dette har de gjort ved å se på bilder Stordalen har publisert og geotagget på Instragram-profilen sin i løpet av fjoråret.

19 ganger snittet

Utregningene er basert på SAS utslippskalkulator. Avisen har utelukket flere av flyreisene, blant annet Stordalens reiser til Amsterdam, der hun behandles for den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerose, skriver Dagbladet.

Utregningene viser at Stordalen flyr 19 ganger så mye som nordmenn gjør i gjennomsnitt.

Dagbladet har vært i kontakt med Eats talsperson, Dag Havring, som forteller at flyreisene hovedsakelig er i sammenheng med Eats arbeid.

– For å nå målet om å få en global matproduksjon som er bra for klimaet og menneskers helse, er det nødvendig å snakke med aktører fra ulike bransjer. Mange møter gjøres via Skype, men en del må skje ansikt til ansikt. Da innebærer det ofte reising med fly, sier han til avisa.

Kjøper klimakvoter

Eat har tidligere fortalt at de kjøper klimakvoter ved hver utenlandsreise.

– Når vi skaper globale møteplasser, må vi nødvendigvis få folk inn for å møtes. Vi betaler karbonkvoter for alle reiser, og forsøker å velge tog framfor fly der det er mulig, forteller organisasjonen i en mail til Nationen.

Havring i Eat mener Dagbladets utregninger er upresise, ettersom de ikke kjenner til de eksakte strekningene Stordalen har flydd.