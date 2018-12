Statlig hjelp til norske bønder får svenske bønder til å fortvile

Etter tørkesommeren ble det i Norge utbetalt avlingsskadeerstatning i tillegg har tollen på import av høy og halm blitt nedsatt.

I Värmland, som blant annet grenser til Hedmark og Østfold merker nå at norske kunder driver opp prisene på grovfôr i regionen.

– Den norske regjeringen har valgt å gi et bidrag slik at bøndene der kan kjøpe fôr. Det gjør at man ser på markedet som er nærmest, og det er Värmland. Så den som har fôr å selge i Värmland har muligheter til å selge det ganske dyrt til norske kollegaer, sier sier Patrik Ohlsson, som er leder i Lantbrukarnas riksförbund Värmland til radiokanalen P4 Värmland.

Videre sier han at det går utover lokale aktører som også har behov for ekstra mat til dyra sine.

– Men det fører til at värmlandske bønder som behøver å kjøpe fôr, må ut med med veldig høye priser, sier Ohlsson videre.

I november ble det bestemt at tollnedsettelesen på høy og halm ble forlenget ut mars 2019. Det ble samtidig varslet at fritaket mest sannsynlig ikke blir forlenget ytterligere.

Norge har blant annet også importert 20 000 rundballer kystveien fra Island.