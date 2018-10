Statens naturoppsyn felte ulv fra helikopter i Finnmark søndag

Leder Mikkel Sara i Skuohtanjarga reinbeitedistrikt er lettet over at ulven er felt. Det skjedde rett etter klokka 15 søndag.

– Vi tror at det kan være snakk om opptil 100 rein som er tatt av ulv her i området de to siste ukene, sier reineieren til Nationen.

Han sier han er tilfreds med samarbeidet som reineierne har hatt med SNO, Miljødirektoratet og Fylkesmannen etter at ulveskadene begynte å bre om seg i hans flokk for ei snau uke siden.

Etter at det er kommet snø på bakken de siste dagene, har det vært mulig å spore ulven, som antas å være kommet fra Finland.

SNO har enn så lenge kunnet bekrefte at opptil 30 rein er tatt av ulv i grenseområdet mellom Karasjok og Kautokeino. Også rundt 20 sauer er drept av ulv eller avlivet som følge av ulveskader.

Fylkesmannen i Finnmark ga fellingstillatelse på én ulv i deler av Karasjok og Kautokeino mandag.

– Vi håper at det bare er denne ene ulven som har oppholdt seg i området. Det har vært veldig trist, det som har skjedd de siste ukene, sier Sara.

Området hvor ulven ble felt har stor gjennomgangstrafikk av rein som er på vei fra høstbeite til vinterbeite. Over 10.000 rein flyttes gjennom området i løpet av noen hektiske uker.

Forrige gang en ulv ble felt på skadefelling i Finnmark var i 2005, da en innvandret finsk-russisk hann på 45,5 kilo ble skutt i Sør-Varanger. I Sør-Varanger har det også vært ulveskader på beitedyr i 2014 og 2015.