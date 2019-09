Starter opp alpakkaslakteri i Norge

Det skriver NRK.

– Målet er å videreføre den søramerikanske tradisjonen med å bruke alpakkaer til kjøttproduksjon, sier alpakkaoppdretter Line Werner Kolstad til NRK. Kolstad holder til i Fredrikstad, og sammen med Anne Line Nubberud fra Sigdal bygger de nå et gårdsslakteri for alpakka og lama.

De forteller til kanalen at slakteriet skal stå klart ved årsskifte.

Alpakkabøndene forteller at de ved å gjennomføre dette vil utnytte ressursene fullt ut, samtidig som det ivaretar dyrevelferden.

– Dyrene blir brukt til det de opprinnelig blir brukt til i Sør-Amerika, altså både til fiber- og kjøttproduksjon. Når dyrene blir slaktet på gården unngår de å bli stresset, slik de normalt gjør hvis de blir kjørt vekk, sier Nubberud til NRK.

Den kjente kokken Christer Rødseth, sier at han gjerne kunne smakt, men at det neppe havner på menyen hans med det første.

– Hver gang jeg går forbi dyrene når de står på beite, synes jeg de ser så koselige ut. Jeg er jo samtidig en nysgjerrig fyr, så jeg ville nok ha prøvd det. Om det hadde blitt et alternativ på menyen min med det første, det vet jeg derimot ikke, sier han til kanalen og påpeker at et gårdsslakteri er positivt.

Alpakkabøndene forteller at de har vært i kontakt med restauranter som har vært positive til å få kjøttet på menyen.