Startar forenkla forhandlingar om jordbruksoppgjeret

Etter konsultasjonar med staten sidan torsdag varsla bondeorganisasjonane søndag at dei vil starte forenkla jordbruksforhandlingar med staten.

Målet er å bli einige om ein jordbruksavtale for 2021.

– Treng avklarte rammer

– Vi går i forhandlingar nå fordi bøndene treng avklarte rammer for matproduksjonen, seier Lars Petter Bartnes, som er leiar i jordbrukets forhandlingsutval og leiar i Norges Bondelag.

– Det er viktig for oss at vi går inn i eit forhandlingsløp nå. Vi ønsker med dette å auke forutsigbarheten for bonden slik at vi kan oppretthalde matproduksjonen og dermed sikre norsk mat til den norske befolkninga, seier Kjersti Hoff, som er nestleiar i jordbrukets forhandlingsutval og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Bondelaget skriv i ei pressemelding at det er med grunnlag i den kontakten som har vore mellom partane at jordbruket går i forhandlingar.

Sidan det ikkje ligg føre eit ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, så vil forhandlingane bli forenkla, heiter det.

– Det er meir enn nokon gong viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krev eit landbruk over heile landet og at jorda blir brukt til det den er best eigna til, uttalar Bartnes.

Frist: 30. april

Gjeldande jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020. Det må derfor fastsetjast nye målprisar.

På grunn av ein uoversiktleg situasjon og behov for avklaringar, så blir ikkje den normale tidsløypa for jordbruksforhandlingane følgt.

«Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger til 30. april», skriv Bondelaget, noko også departementet og Småbrukarlaget stadfestar.

Småbrukarlaget viser til at svært mykje er usikkert om makroøkonomi og marknads- og kostnadsutvikling. På grunn av den ekstraordinære situasjonen blir det heller ikkje lagt fram eit krav og eit tilbod i år, noko som er vanleg elles i jordbruksoppgjeret.

– Eksisterande ordningar

Landbruks- og matdepartementet kommenterer situasjonen slik:

«Etter innledende dialog og senere konsultasjoner har staten skissert en mulighet for å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår. Hensikten med forenklede forhandlinger er å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matforsyningene», skriv departementet.

Les også: Taus om kritikk mot inntektssvikt

Departementet viser til at dei forenkla forhandlingane blir gjennomført utan eit tradisjonelt utgangspunkt sidan Budsjettnemnda for jordbruket har levert eit meir avgrensa grunnlagsmateriale enn vanleg.

Annonse

Budsjettnemnda har ikkje lagt fram prognosar for 2020 og heller ikkje utrekningar for referansebruka.

Partane varslar at det ikkje er aktuelt å ta i bruk nye ordningar eller tilskot.

«Avtalepartene er også enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn», skriv departementet.

«Avtalepartene er enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn i årets forenklede forhandlinger», skriv Småbrukarlaget.

Nye møte søndag

Lars Petter Bartnes opplyser til Nationen at partane har avtalt nytt møte søndag ettermiddag og at dei tar sikte på å jobbe utover kvelden.

Nationen følgjer jordbruksoppgjeret tett og kjem tilbake med meir etter kvart.

Fakta Jordbruksoppgjeret Kvart år forhandlar bondeorganisasjonane og staten om rammevilkåra og inntektsutviklinga for bøndene i jordbruksoppgjeret. Målprisane på ei rekke jordbruksvarer blir fastset frå 1. juli og fram til 30. juni neste år. I tillegg blir ei rekke tilskotssatsar finansiert over statsbudsjettet fastsette. Tilskotssatsane gjeld for etterfølgjande kalenderår frå 1. januar. Driftsgranskingane til Nibio viser at inntekta til bøndene gjekk ned med 35.800 kr til 287.500 kr per årsverk i snitt for 2018. Året før gjekk inntekta ned med 9500 kr per årsverk. Grunnlagstala frå Budsjettnemnda viser 23.600 kr i nedgang (-6,3%) frå 2018 til 353.400 kr per årsverk i 2019. Inntekta er med det tilbake på same nivå som i 2015. Vanlegvis pleier jordbruksoppgjeret starte i slutten av april med framlegging av krav og tilbod. I år fører situasjonen rundt koronaviruset til at det i staden blir forenkla forhandlingar. Partane har sett 30. april som frist for å bli einige.

Les også: Varslar ekstra høgt prishopp på kjøtt og egg

Les også: Nytt prishopp på kraftfôr frå i dag

Les også: Bollestad gir ingen løfter om krisepakker til bønder som følge av dyrere kraftfôr

Les også: Bønder kan få kraftig prissmell på kraftfôr

Les også: Krev prishopp etter år med uendra prisar

Les også: Importost pressar ut 700 norske bruk