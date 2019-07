Stangekylling fikk internasjonal dyrevelferdspris

Prisen Good Chicken Award tildeles aktører eller bedrifter som har økt oppmerksomhet på dyrevelferd under produksjonen av kylling. Blant kriteriene er god plass og mulighet for kyllingene til å bevege seg ute. I tillegg skal rasen være sunn og kyllingene skal vokse sakte.

Også bedrifter som forplikter seg til å innen fem år følge disse reglene, kan motta prisen.

– Får miljøberikelser og naturlig lys

– Stangekyllingen er saktevoksende, har god plass og tilgang på uteområder. Videre får de miljøberikelser og naturlig lys. Dette er alle viktig tiltak for bedre dyrevelferd og det er en glede å tildele Stange Good Chicken Award, sier Jo Cooper i Compassion in World Farming til Rema 1000 i en pressemelding.

Rema er en av eierne av Stangekylling.

– Denne prisen er svært inspirerende og motiverende for vårt videre arbeid med dyrevelferd. Det er gledelig å se at vårt arbeid blir lagt merke til, også utenfor Norge, sier Peter Aronsen, administrerende direktør i Stangekylling i pressemeldingen.

230 millioner kyllinger

Ifølge Compassion in World Farming er det over 230 millioner kyllinger som blir produsert under forhold som er gode nok til å kvalifisere til utmerkelsen Good Chicken Award.

Compassion in World Farming er en interesseorganisasjonene som arbeider for god dyrevelferd i landbruket.

Det er totalt 10 bønder som produserer kylling for Stange.