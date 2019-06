Spiseklar rabarbra og rekordtidlig nypotet

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Rabarbra og godt grovær

Regnet kom etter flere dager med sol og gode temperaturer. Svært godt grovær!

I de tidligste områdene i Sør-Troms er 1. slåtten rett rundt hjørnet – vi regner med oppstart i månedsskifte juni/juli. I de seineste områdene lenger nord er det fremdeles våronn eller den er nettopp avslutta.

Poteten i de tidligste områdene har begynt å spire og jordbærblomstene på friland er på vei.

Det er observert stort angrep av jordbærsnutebille i en jordbæråker. Det er uvanlig her nord – en svært dårlig nyhet.

Så var det kålmøllen da; de er små, de er mange og de er overalt. Kålmøllen svermer nå og det er observert mye egg på kålplanter i Sør-Troms. Den har flere generasjoner og er vanskelig å kontrollere.

Soleie og løvetann lyser opp både i og utenfor enga.

Rabarbraen er spiseklar.

Ingrid Myrstad, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Sakte slått i ustabilt vær

Ustabil vær har gitt moderat slåtteaktivitet denne uka, etter siste ukas start på slåtten. Noen dager med regn og lite vind har ikke gitt hverken optimale slåtteforhold eller fortørk. Timotei har kommet i skyting siste uka og slåtten begynte i kystnære strøk i sørfylket. Så smått har det vært noe slåtteaktivitet i nordfylket hos bønder med mye areal. En pangstart av vekstsesongen i midten/slutten av april har sørget for en tidlig utvikling av graset, sett etter kalenderen. Ferske avlingstall bekrefter anelsen om gode gressavlinger i sørfylke.

I utmarka er det en gjennomgående grønnfarge på beitevekstene, både sau, lam og kviger forsyner seg godt av disse. På Indre Helgeland er det dokumentert tap av sau til bjørn.

Wolfgang Dohrn, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Poteten har det bra

Veksten er god for tida med moderat varme og rikelig med nedbør. Førsteslåtten har gitt gode avlinger på de tidligste stedene. Det gir håp om et bedre fôr-år enn i fjor. Det er fortsatt en del regnbyger som gjør gjenstående innhøsting litt krevende. Etter slåtten er det bare å komme i gang med spredning av husdyrgjødsel så fort som mulig. Det tidligste kornet skyter og åkrene må passes med hensyn på sopp og strålengde. Nedbøren har gitt en del tap eller nedvasking av nitrogen. Det kan derfor være behov for å justere mengden delgjødsling eller tilleggs-gjødsle enkelte steder. Poteten har det bra. Det er nok fukt i den viktige fasen for dannelse av knollene. I tillegg til høsting av sommerkål og salat, er både tidligpotet og knutekål straks klare for matbordet.

Sigrid Alstad, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Lokal nypotet til middagen!

I år opplever bøndene på Nordvestlandet ein «normal» forsommar, med passeleg veksling mellom sol og regn. Men sjølvsagt vil det vere slik at regnperiodane kjem ulageleg for somme. I år fekk dei som starta slåtten denne veka smake på regnveret, medan dei som fekk den unna førre veke, kan glede seg over å ha berga førsteslåtten i sol og lettvind.

Avlingane på førsteslåtten varierer noko. Særskilt opplever dei som tok ein sein tredjeslått i fjor, noko reduserte avlingar.

Det er rekordtidleg opptak av tidlegpotet i Sunndal. Varmen den siste tida har sett fart på veksten, og dei første potetene vart levert 17. juni. No er det berre å glede seg til lokal nypotet til middagen!

Varme og nedbør gir gode forhold for sopp i kornåkrane. I år er det mange fine åkrar, så da gjeld det å passe på med plantevern for å ta vare på avlingspotensialet.

I dei fleste jordbærfelta er det no over toppen av blomstringa og i bringebær er det byrjande blomstring. Både i jordbær og bringebær ser det jamt bra ut med avlingane og modningstid om lag som normalt. I frukthagane var det svært rik blomstring, men ekstremt skiftande ver i blomstringa ga ei svært ujamn fruktsetjing, avhengig av sort og blomstringstid.

I kålrotåkrane er det også på Nordvestlandet registrert mykje sverming av kålmøll

Lokalt på Nordmøre opplevde dei mandagskvelden eit skikkeleg ekstremvêr. Voldsomt tordenvær med kraftig hagl som lokalt øydela for førsteslåtten for dei som ikkje hadde fått den i hus. Det gjekk også hardt utover eit par fjøstak.

Landbruk Nordvest har denne veka arrangert to markdagar med visning av grashausteutstyr. Tilsaman vel 200 bønder møtte opp i Fræna og Stordal. Vi hadde også stor deltaking frå lokale maskinfirma. To vellukka dagar på alle måtar.

Jon Geirmund Lied, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Slått i regn og sol

Denne uka har de fleste bøndene fått gjort seg ferdige med slåtten. Det har vært store avlinger, men utfordrende vær, med regnbyger og sol om hverandre. Den lange tørkeperioden i fjor har gitt positive ettervirkninger i år. Etter regnvær har jorda tørket mye raskere opp, enn vi tidligere har vært vant til. Nå er det spreiing av husdyrgjødsel som står for tur igjen, og da er det bare en fordel med overskyet vær og litt regn, slik det er meldt.

Fruktdyrkerne er stort sett ferdige med å sprøyte mot skurv og har gått i gang med tynning i plommer og epler. Ettersom det har vært så god blomstring i rogn i år, er det liten fare for at larvene til rognebærmøllen skal angripe eplene. De som driver med moreller har begynt å legge på plast, så det er nok ikke så lenge før de første morellene er klare.

Lise Austrheim, NLR Vestlandet

Rogaland og Agder: Gode grasavlingar

Larvar av stankelbein har vore grådige i både eng, beite og grønsaker. Angrepa er i ferd med å avta, og det ser ut for at larvane nærmar seg forpupping.

I grasmark utan angrep av stankelbein er det mykje gras. Størsteparten av engareala er hausta, men det står framleis noko igjen. Jamt med regn innimellom har drege ut grasslåtten. Myrjorda er særleg blaut. Gjenveksten på hausta areal er god.

Kornet er i skyting, og åkrane står fint. Det er tid for sprøyting med stråforkorting og mot soppsjukdommar. I potetåkrar på Jæren er det påvist tørròte, og kjemisk behandling mot denne soppen har starta. Opptak av tidlege potetsortar er i gang.

Hausting av jordbær i tunnel har starta. Det er hausting i dei fleste tidlege grønsakskulturane. Kjøleg ver har gitt liten tilvekst, men flott kvalitet. Det er registrert litt larvar av kålmøll.

Ane Harestad, NLR Rogaland

Østlandet: Sikader stresser potetplanter

Det er funnet gulrust i høstrughvete, vår- og høsthvete. Det er tid for å tilleggsgjødsle kornet som er sådd i mai. Mye nedbør gjør at en kan forvente nedvasking, spesielt på sandjord. Enkelte steder kan det være utfordrende å komme utpå med tung redskap, vent med å kjøre i stedet for å ødelegge jorda. Hønsehirsa spirer i sørlige områder, men tette åkere gir ugraset dårlige vekstforhold. Vekstregulering er viktig. Grønnsaker på lett jord må delgjødsles ved behov, det er god vekst. Det variable været har bydd på utfordringer med førsteslåtten. Denne uken høstes mye av graset som står igjen. Høsting av tidligpotet går sin gang. I med at Prestige ikke lenger er bruk er det mye sikader som stresser de nyspirte potetplantene. Mange steder er det langt over skadeterskel på to sikader per plante. En del fruktdyrkere ser nå skader etter frosten i mai.

Julie Wiik, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Fjellregionen: Gras over knehøgda

Forsommeren er fin i fjellbygda. Graset står tjukt og er over knehøgde. I nedre deler er slåtten i gang, her er det for tidlig. Potetene spirer, riktignok 14 dager seinere enn i fjor, men det lover bra allikevel. Grønnsakene er i jorda og de vokser. De første blomstene i jordbæra har kommet til syne. Eple-, plomme- og kirsebærtrea blomstrer som aldri før, men det blir nok minimalt med spiselig frukt. Fint er det lell. En må jo være forberedt på klimaendringer. Beite i snaufjellet lar imidlertid vente på seg. Her har det vært for kaldt. Det har kommet noen mørke skyer på denne forsommerhimmelen. Det er registrert ulv og en bonde har allerede funnet 15 drepte lam og 6 lam er fortsatt savnet. Det er ikke slik det skal være på en vakker forsommerdag. Hilsen fra en fjellbygd i Telemark på over 700 moh.

Knut Volland, NLR Østafjells