Solgte konkursgården på Jæren fire millioner under prisantydningen

Det ble i forrige uke klart at konkursgården på Jæren var blitt solgt. Nå opplyser bostyrer Håkon Halvorsen at den endelige prisen ble på 14,2 millioner kroner, nesten fire millioner kroner under takst. Salget er gjort med forbehold for konsesjon.

– Boet skulle selvsagt ønsket en pris som var nærmere de takster som foreligger, men er samtidig trygg på at gården er så grundig markedsført at man har oppnådd den beste prisen markedet faktisk vil gi, skriver Halvorsen i en melding til Nationen.

Gården er kjøpt av Ingvar Garpestad.

– Bostyrer er glad for at gården nå får ny eier og at en ung lokal bonde ønsker å satse på å utvikle den videre.

Opprinnelig pris på 27 millioner

Gårdsbruket som gikk konkurs i juni i fjor ble først lagt ut til salg i oktober. Den opprinnelige prisen på 27 millioner kroner ble i april satt ned til 18 millioner.

Grunnen til prisnedgangen var at det forelå to ulike takster på eiendommen. En som la til grunn all aktivitet og produksjon som har vært på gården, mens en tok mer høyde for mulig produksjon på egen jord, kvoter og bygninger, og ikke de som har blitt leid i tidligere år.

Det er altså sistnevnte takst som har vært gjeldende for prisantydningen fram til salget.

Fortsatt dyr på gården

Ifølge Stavanger Aftenblad, er det fortsatt 1500 dyr igjen på gården. Eiendommen er på 760 dekar hvorav 177,7 dekar er fulldyrket mark, 417,5 dekar er innmarksbeite, 74,8 dekar er skog 60 dekar er annet markedslag og 30 dekar er annet areal.

Bonden som gikk konkurs oppga at han hadde en gjeld på 51 millioner kroner. I oktober i fjor viste innberetningen i Jæren tingrett at gjelden hadde økt til 59,3 millioner kroner.

Det ble april funnet nedgravde dyrekadavre på gården. Oppryddingen av disse er det boet som tar seg av, og salget går derfor utenom dette.