Sogningar vil gjera lokalt lammekjøt til heilårsmat

– Det er trist at lam har forsvunne litt ut av det daglege kosthaldet til folk. Det vil me gjera noko med, seier Håvard Øyrehagen til Sogn Avis.

Han er prosjektleiar for Sognalam som satsar målretta på lokalprodusert lammekjøt frå Årdal, Lærdal og Aurland med høg kvalitet. Eit viktig kriterium er at lamma skal fôrast opp på fjellbeite og ikkje få kraftfôr.

I haust har bøndene levert den første prøveproduksjonen sin på 200 lam med merkenamnet. Trass i at folk må ut med litt ekstra for å sikra seg det ultralokale pinnekjøtet, trur bøndene at mange er villige til å betala litt meir for god kvalitet.

Prosjektet er ein del av ei større satsing på sau og utmark i Indre Sogn, og har allereie gjeve positive ringverknader med nysatsingar og auka aktivitet blant sauebønder. No er målet å få folk til å eta Sognalam heile året, fortel avisa.

