Snart 200.000 kroner samla inn til pelsrettssaka

Det var 12. desember at Anna Brustad Moe starta kronerullinga.

"Pelsdyroppdretterne som nå saksøker staten etter regjeringens vedtak om å forby pelsdyroppdrett, tar en for laget for mange seriøse oppdrettere. Pengene fra denne innsamlingen vil være en støtte disse fem oppdretternes saksomkostninger." De skreiv ho som forklaringa til kronerullinga starta på spleis.no.

Og folk rullar kroner. Før to døgn var gått, hadde det kome inn 80.000 kroner. No, 15 dagar ut i innsamlinga, står det 193 410 kroner på kontoen, og 587 personar har gitt.

Givarane kan vere anonyme, men det er folk som gjerne står fram med bidraget sitt.

Tidlegare denne veka fortalde Høgre-politikarane Gunnar Gundersen og Kristian Tonning Riise at dei har løyvd pengar til kronerullinga.

Ein av dei fem bøndene, Ingvild Skedsmo på Raufoss, sa at ho var svært glad for støtta, og følte at dei hadde ei god sak.

Vedtaket om å avvikle norsk pelsdyrnæring kom som følgje av forhandlingane då Venstre gjekk inn i regjering med Frp og Høgre. Det var for snart eitt år sidan at det vart kjent at Venstre fekk gjennomslag for avviklinga.

Arbeidarpartiet var med og sikra fleirtal for vedtaket.

Vedtaket om å avvikle pelsdyrnæringa kom berre eitt år etter at Stortinget vedtok at ho skulle få halde fram, men med strengare krav til drift og dyrevelferd.

Vedtaket å avvikling har både blitt jubla for og sterkt kritisert. Mange artiklar har det også blitt: I Nationen har vi mellom anna skrive desse:

