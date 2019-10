Småbrukarlaget trekker seg fra forhandlinger med staten

– Det tilbudet som vi fikk fra staten gir ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i en pressemelding.

Etter at jordbruket leverte sine posisjoner for nedskalering 23. september kom staten med sitt tilsvar 14. oktober.

– Dette tilsvaret innfrir ikke flere viktige punkter for oss, sier Kjersti Hoff.

– Avhengig av små og mellomstore melkebruk

"Det er viktig å kunne opprettholde et jordbruk over hele landet. Av den grunn må denne nedskaleringen fordeles jevnt. Alle elementer som berører melkeproduksjonen, også bortdisponering (utleie) av kvoter, kvotetak osv. burde vært med i denne diskusjonen", heter det i pressemeldingen.

– Vi er avhengig av små og mellomstore melkebruk for å utnytte våre gressressurser best mulig over hele landet, sier Hoff.

– Tilbake til start

Hoff har tidligere uttrykt til Nationen at hun skulle ønske prosessen kunne starte fra bunn igjen.

– Jeg er spent på hva staten kommer tilbake med nå, men jeg kunne ønsket at vi rykket tilbake til start for å se hele mellka i sammenheng. Det spørs derimot om de andre blir med på det, sier Hoff til Nationen kort tid før det møte mellom landbruket og staten som startet mandag.

– Vanskelig sak

– Vårt primære utgangspunkt var at denne nedskaleringen skulle gjennomføres med en sterkere bruk av forholdstall for å forhindre at enkeltbrukere skulle få urimelige store belastninger. Dette har vært en svært vanskelig sak for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi strakk oss svært langt for at jordbruket skulle kunne opptre samlet. Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, avslutter Hoff i pressemeldingen.

Bondelaget: – Synd

– Det er synd at Småbrukarlaget ikke er med videre. Nedskalering melkeproduksjon er en tøf sak for bonden, da er det best om vi står samlet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, til Nationen.

Han forteller at de fortsetter samtalene med staten.

– Vi er opptatt av å ivareta produksjon over hele landet. Mangfoldet av gårdsbruk og drift på flest mulig gårder er viktig. Vi vil arbeide videre med løsning. Det er viktig å bidra til at ingen regioner tømmes for melk. og at vi sikrer en relativ lik utvikling i regionen, understreker Bartnes.

Bartnes forteller Nationen at de har avsluttet forhandlingene for i dag, men at de har avtalt å møtes igjen i morgen formiddag.