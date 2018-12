Slik skal Tines melkebiler spare en million liter diesel i året

Med ny elektrisk melkepumpe, trenger ikke bilene lenger å stå på tomgang når de er på gårdene for å pumpe melk inn i bilen.

Dette skriver Tine selv i en pressemelding. Reduksjonen i bruk av diesel vil ifølge Tine føre til at de kutter 3000 tonn CO2 i året.

Annonse

Det er selskapet Semcon Devotek på Kongsberg som har utviklet den nye pumpa. Det har vært en lengre prosess, men de første bilene med nye pumper er nå klare til å ta fatt på landeveien.

– Tine har som mål at alle de 250 tankbilene i Norge skal få batteridrevne pumper. Dette blir dette et viktig bidrag til å nå målet om en bærekraftig transport, sier Vidar Hauan, direktør for Tines tanktransport.

Tine fremhever også en annen fordel ved den nye pumpa, og det er at den lager lite lyd.

– Siden vi henter mye melk på natta, er støyfri pumping av melka både en fordel for folk på gården, emn også en bedring av arbeidsmiljøet for sjåføren, sier Frode Eggan, flåteansvarlig i Tines tanktransport.