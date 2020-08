Slik skal erstatningen etter smitte i grisehus regnes ut

Onsdag ble de nye retningslinjene for erstatning til bønder etter utbrudd av LA-MRSA offentliggjort av Landbruksdepartementet.

Nationen har tidligere skrevet om at både berørte bønder, næringen og politikere mener at de som får påvist antibiotikaresistente bakterier i grisehuset, blir i urimelig stor grad økonomisk skadelidende. Bekjempelsen av LA-MRSA er et folkehelsetiltak.

Fra 2017 til nå har det kun vært alder på bygninger og inventar som har vært avgjørende for erstatningssummen. Nå er det også andre kriterier som skal gjelde.

LA-MRSA MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I svinebesetninger kan LA-MRSA, dyreassosiert MRSA, påvises på hud, i slimhinner og i miljøet i grisehuset. Mattilsynet samler inn prøver fra svinebesetninger. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Ved positive prøver må dyrene slaktes og grisehuset saneres, det vil si bakteriene må fjernes. Bakterien kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. MRSA kan få alvorlige konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Kilde: Veterinærinstituttet/NTB/Nationen

Erstatningsberegningen skal bestå av to hoveddeler: Kostnaden til nye bygninger og innredning skal vurderes, og det skal beregnes fradrag og tillegg.

Erstatningsberegningen skal bli slik ifølge Landbruksdirektoratet:

Nyanleggskostnad minus standardheving:

– Fradrag for slit og elde

– Fradrag for manglende vedlikehold.

+ Tillegg vedlikehold/påkostninger

+ Tillegg bruksverdi

= Erstatningssum, gjenanskaffelsesverdien