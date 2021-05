6. mai ble det kjent at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger med staten. Nå er det opp til Stortinget å avgjøre hvordan jordbruksavtalen ender opp.

Med en mindretallsregjering er det ikke gitt hvordan utfallet blir. Aslak Bonde, analytiker og politisk journalist, har skissert disse mulige utfallene for Nationen:

Bøndene legger fram sitt krav Regjeringen kommer med sitt tilbud Partene starter forandlinger Forhandlingene brytes Frp forhandler tilbudet ned – dårlig stemning i KrF Frp støtter tilbudet slik det foreligger Ap forhandler tilbudet opp – god steming i Sp Frp støtter et bedre tilbud Tilbudet sendes til Stortinget

Frp kan kreve at tilbudet på 962 millioner kroner skal reduseres, og da vil KrF bli presset. Bonde viser til at landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) allerede har vært skuffet og lagt skylden for bruddet på bøndene.

Bonde mener KrF ikke kan miste flere distriktsstemmer ved å bli med på Frps eventuelle krav om reduksjon i tilbudet til bøndene.

– Det er da situasjonen i regjering kan bli høydramatisk, sier han.

– Kan få et kjempeoppgjør

Hvis regjeringen må søke støtte hos Arbeiderpartiet, kan bøndene komme bedre ut av det enn forventet. Ap lener seg på Senterpartiet på grunn av valget i høst, og vil derfor gi bøndene et høyere oppgjør i år.

– Da kan bøndene få et kjempeoppgjør, sier Bonde.

Samtidig mener han ikke dette er det aller mest sannsynlige scenarioet. Han tror ikke nødvendigvis Frp vil presse ned tilbudet, selv om de da ville fulgt deres eget partiprogram tettere.

– Selv om de har vært tydelige på det punktet, har det vist seg at de er pragmatiske likevel. Det var da Jon Georg Dale (Frp) var landbruksminister at bøndene fikk mest penger under jordbruksoppgjøret, sier Bonde.

Frp kan gi blaffen

Analytikeren mener også at det er grunn til å tro at Frp vurdere det slik at de ikke er tjent på å bruke mye tid på jordbruksoppgjøret, og derfor lar tilbudet gå igjennom i Stortinget.

– Jeg tror Frp kanskje gir blaffen i oppgjøret. De vil ha oppmerksomhet om det de anser som viktigere politiske saker, sier Bonde.

Han mener at bøndene ikke kan bør ha et altfor stort håp et høyere tilbud enn det som foreligger nå.

– Det har skjedd tidligere, men det er nok uaktuelt for Frp.