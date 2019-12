Slik har svinepesten rammet Europa

Det viser tall mellom 2017 og 2019 fra det danske Landbruksdepartementet, som Landbrugsavisen tar utgangspunkt i.

Blant svin er antall smittetilfeller økt fra 265 i 2017 til 1.867 i 2019. Blant villsvin var det registrert 3.985 smittetilfeller i 2017 og 5.794 i 2019.

Romania er landet med aller flest smittede dyr. I 2018 var det 1.147 tilfeller, i 2019 1.687.

I Polen er det derimot mer enn halvert fra 51 tilfeller i 2018 til 19 i år. Mens i Tsjekkia har de utryddet sykdommen.

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussykdom. Sykdommen har ført til at mange millioner griser er blitt slaktet i Asia, blant annet i Kina og Vietnam.

Smitte i 12 europeiske land

I disse landene i Europa er det rapportert smitte:

Tamsvin og villsvin: Polen, Italia, Bulgaria, Romania, Slovakia, Ukraina, Latvia, Litauen.

Kun villsvin: Belgia, Ungarn, Estland

Annonse

Kun tamsvin: Serbia

Jobber mot smitte

I Norge jobber myndighetene for å holde villsvinpopulasjonen i sjakk, blant annet for å forhindre smitte av afrikansk svinepest.

– Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sa Karen Johanne Baalsrud, direktør planter og dyr i Mattilsynet, da handlingsplanen for villsvin ble offentlig i midten av november.

Flere land i Europa forsøker å forhindre smitte. Nationen har tidligere omtalt den tyske delstaten som Brandenburg setter opp gjerder mot Polen for å beskytte seg mot villsvin som sprer afrikansk svinepest.

I Danmark setter de opp villsvingjerder mot Tyskland, mens Frankrike vil bygge villsvingjerde mot Belgia.

Det danske firmaet Idavang som driver svineproduksjon i Litauen, gjør alt for å forhindre smitte, skriver den svenske avisa Land Landbruk. De tror at tidligere smittetilfeller skyldes insekter.

– For å ytterligere øke sikkerheten har vi plassert insektnett foran ventilasjonsluker og rundt anlegget, sier administrerende direktør Claus Baltsersen.