Slik går innhøstingen rundt omkring i landet: – Det har vært litt vanskelig vær i det siste

Troms og Finnmark: Endelig regn!

Etter uker med sol, varme og lite nedbør, har vi denne uka fått mer regn som gjør godt for alle vekster. Mens bøndene lengst øst og nord er i ferd med å avslutte førsteslått, er andreslått i gang i Sør-Troms. Her kjøres det også noe møkk i forbindelse med regnet.

Gjenveksten har vært liten etter første slått, og det spøker for at andreslått blir særlig stor. Heldigvis har mange berget seg bra med fôr på førsteslått.

Noen potetåkre har kollapset på grunn av tørke. Det er foreløpig usikkert om plantene klarer å komme seg igjen og hva tørken har ført til av avling og kvalitetsfeil. Lengst sør er jordbærsesongen på hell, og bringebærplukking i tunnel er startet. Sauen i utmarka lengst nord, har trukket inn på godt beite i skogen igjen etter å ha tilbrakt mye av sommeren ute på myrene. Blåbæra er så vidt begynt å bli moden lengst nord og øst, mens store fine bær er på tur i fryseren lenger sørover. Det mørkner om natta og skogen begynner å bli både gul og rød.

Ellen Reiersen, NLR Nord-Norge

Nordland: Hurra for regnet!

Etterlengtet regn er kommet selv om det ikke passet for alle sammen. 2 slåtten er i gang mange steder, men langstrakt 1 slått over 4–5 uker vil også medføre at også 2 slåtten strekker seg ut i tid.

Mange beiter har hatt det tøft under tørketiden, men med regn er det håp om at beite skal komme seg å gi muligheter for at dyrene fortsatt kan beite litt til før man gir seg for sesongen.

Det ustabile været med gode temperaturer øker faren for tørråte, så følg opp potene fremover.

Arbeidet som er lagt ned gjennom vekstsesongen gir nå resultater. Lammene er i ferd med å komme ned fra fjellene og de har hatt en god sommer som har gitt fyldige lam med gode slaktevekter. Bringebærene høstes og rips og andre bærarter står for tur til høsting. I skogen er også mye klart til høsting som blåbær og sopp.

Knut Alsaker, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Mellom bygene er det fint

For potet ser det lovende ut, minimalt med tørråteproblemer så langt. Når det gjelder grønnsaker så er kålmøllen fortsatt til stede, funn av egg senest onsdag, så kålmøll har vært en utfordring her som ellers i landet. Men det høstes mye fine grønnsaker for tiden, mye fin kålrot å se, og gulrota ser bra ut.

De fleste bringebærprodusentene er inne i siste skikkelige høsteuke, så bærsesongen er nå på hell i Trøndelag. Denne uka har det blitt en god del treskere å se, og det meldes om gode avlinger og tørt, fint korn rett fra åkeren. Været gir litt utfordringer med stadige regnbyger, men mellom bygene er det fint.

På utmarksbeite er det en god del rovdyr som gjør skade. I Meråker, Verdal og Levanger herjer ulv uten at jakt har lyktes ennå. Der har det kun vært streifdyr før, men i sommer har den blitt værende. Lenger nord i fylket, går en binne med tre unger og gjør stor skade uten at man får felle skadegjøreren, og det i beiteprioritert område. Under slike omstendigheter er det tøft å skulle høste av utmarka og pleie kulturlandskapet.

Morten Munkeby, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Tørt, men ustabilt

Det har vært litt vanskelig vær i det siste. Det kommer regnbyger som gjør at man vegrer seg for oppgaver som krever tørt vær, samtidig som det ikke kommer nok regn til å gi plantene det de trenger. Noen av etternølerne tar likevel andreslåtten nå og noen få har starta på skuronna. Det har jevnt over vært gode grasavlinger og det er ikke mange som planlegger en tredje slått. Kornåkrene ser bra ut, men på den skarpeste jorda er avlingene redusert av tørke. Det samme ser vi hos potetprodusentene. Det er fine avlinger, men på noen skifter er avlingene redusert av mangel på vann. I den varme perioden i juli var det også vind og det var vanskelig å vanne nok til å holde tritt med fordampingen. I Storfjorden er høsting av de tidlige plommesortene Edda og Opal i gang, og på Smøla er de første gulrøttene oppe av jorda.

Maud Grøtta, Landbruk Nordvest SA

Vestlandet: Mykje, og gode plommer

Sesongen for norske bær er straks over, med unntak av noko sein jordbærproduksjon i tunnel. I dei komande vekene er det plommer i rikt monn frå Nordfjord, Sogn og Hardanger i butikkane. På plommemøta som NLR Vest og fruktlagera har arrangert i det siste, har det vore fokus på rett modningsgrad ved hausting, slik at svinnet skal bli minst mogeleg. For seint hausta plommer gir dårlegare økonomi for dyrkaren.

Epledyrkarane førebur haustesesongen som er like om hjørnet. Fruktrådgjevarane i NLR Vest gjennomførte denne veka dei første haustetidsvurderingane av tidlege sortar, så om vel ei vekes tid kan dei første norske epla vere klar.

For grasdyrkarane er andreslåtten enno ikkje i hus alle stader. Dei siste to vekene har vore veldig våte, så innhaustinga har stoppa heilt opp. På Nibio sin forskningsstasjon på Fureneset i Fjaler er det kome vel 130 mm nedbør sidan 10. august. Sesongen 2019 går likevel over i historia som ein av dei betre. Grovfôrlagera er godt oppfylte, så trailerlassa med rundballar frå aust til vest vert det truleg få av komande vinter.

Arve Arstein, NLR Vest

Rogaland og Agder: Forsinka innhausting

Ein del grasdyrkarar fekk andreslåtten i hus i finveret i månadsskiftet juli-august, og der er gjenveksten no godt i gang igjen. I august begynte ustabilt ver med mange lokale, og til dels heftige, regnbyger, og slik er veret framleis. Difor er det mange som no ventar utolmodig på opphaldsver, slik at jorda får tørke opp og det blir tilrådeleg å køyre utpå med maskinar.

Frå sauebønder meldast det om gode heiebeite og fine lam så langt. No nærmar det seg sauesankinga, årets høgdepunkt for mange.

Kornåkrane ser bra ut, og nokre har fått hausta, både i Agder og i Rogaland, men dei fleste kornbøndene ventar også på opphaldsver og tresking.

Potetopptakinga er i gang i tidlege og halvtidlege sortar. Det har vore litt tørrôte, men elles ser både kvalitet og mengde bra ut så langt.

Birgitt Harstad, NLR Rogaland

Østlandet: Høstonna i gang

Denne uka er det i våre områder blitt høstet både korn og gras til tross for litt ustabilt vær. Kornbøndene melder om gode høsteforhold, avlinger og kvalitet. Det er høstet både bygg, hvete og rug som vi vet.

NLR Innlandet har tatt falltallsprøver i høsthvete og rug der det meldes om god margin i høsthvete og litt lavere margin (men over kravet) i rug. Fortsetter det slik ser det veldig lovende ut.

Den lange våronna gjør at de seint sådde åkrene er i avsluttende skyting, og disse forventes ikke å bli høsteklare før i starten av oktober. Kornbøndene på Innlandet ønsker seg derfor en lang og varm høst. Grovfôrprodusentene er i gang med andre slåtten, men vekslende vær og fuktige netter gir moderat tørk. Mange bønder slår og presser samme dagen for å sikre kvaliteten.

Petter Fredriksen, NLR Innlandet

Fjellregionen: Sommaren er på hell

Nå ønsker bøndene i fjellregionen å få teke andreslåtten. Graset har vokse godt og er klart til å bli hausta, men bakken er våt og det er framleis fare for regn. Heldigvis syner prognoseprøver her i Valdres at kvaliteten på graset ikkje har gått så mykje ned som vi kunne ha frykta. I veka som kjem håper vi på godt opphaldsver, slik at slåmaskinene kan gå for fullt.

I fjellet går beitesesongen mot slutten. Det var svært frodig og godt beite store delar av juli. Utover i august merkar vi at fôrkvaliteten søkk, og mjølkekyrne må gå lenger for å finne nok mat. Grasartane er dei viktigaste beiteplantene for sau og storfe, men også urter (blomsterplanter) er smaklege og gode beiteplanter. Storfe et også ein del storr i myrene, og om hausten kan vier vere viktig for både storfe og sau.

Magnhild Strand, NLR Innlandet