Slår sammen datatjenester i landbruket

Det ble vedtatt under et ekstraordinære årsmøter i de to organisasjonene. Navnet forblir Landbrukets Dataflyt SA, mens Produsentregisterets organisasjonsnummer videreføres.

– Begge organisasjonene tjener norsk landbruk og bonden med fellesløsninger, og vi ser store synergieffekter ved å slå dem sammen, sier Einar Frogner i Norges Bondelag i en pressemelding.

Fakta Dette er Landbrukes Dataflyt og Produsentregisteret Landbrukets Dataflyt har tjenester for sending, mottak, tilgang, oversikt og analyse av data. Bonden styrer selv hvem som skal få tilgang til dataene. Produsentregisteret er landbrukets register over alle primærprodusenter og landbrukseiendommer i Norge. Produsentregisteret er samordnet med Landbruksregisteret som eies av Landbruksdirektoratet, og som brukes i den offentlige landbruksforvaltningen. Kilder: Landbrukets Dataflyt og Produsentregisteret

Einar Frogner blir styreleder i det nye selskapet, og Monika Solberg i Nortura tar plass som nestleder. Torbjørn Andal blir konstituer daglig leder.

– Det skjer mye spennende i landbruket for tiden. Jeg skal, sammen med Erlend Kjesbu, ta fatt i oppgavene som ligger foran oss. Erlend går inn i det nye selskapet som leder for utvikling og innovasjon. Det blir spennende å kombinere to fagmiljøer for å bygge opp en sterk organisasjon som står godt rustet for å yte service overfor landbruket, sier Andal.

Organisasjonene starter nå med å slå sammen de to tjenestene, men inn til videre vil de to hjemmesidene til bedriftene bestå.

Fakta Disse vil styre den nye organisasjonen Einar Frogner, Norges Bondelag Monika Solberg, Nortura SA Roar Malmin, KLF Tone Roalkvam, Tine SA Jakob Simonhjell, Norsk Landbruksrådgiving Marianne Kirchoff, Landkreditt SA Tom Roterud, Stiftelsen Matmerk Roger Røren, Ekstern 1. vara Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri SA 2. vara Randi Skurland, Strand Unikorn AS