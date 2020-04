Skuterud gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri

Skuterud, som driver korn- og skogproduksjon i Gjerdrum, ble valgt til nok en ettårsperiode på torsdagens styremøte.

– Norsk landbruk er i endring, da må også Felleskjøpet endre seg og bli en enda bedre partner for bonden. Landbruket trenger et sterkt Felleskjøpet, sier Skuterud i en pressemelding.

Skuterud sier Felleskjøpet Agri må være tettere på bonden.

– Vi må møte kundene på en enda bedre måte, enten det er ute hos den enkelte gårdbruker eller i butikken. Bonden skal oppleve at vi er deres butikk og tettere på, slik at vi blir en enda bedre partner i deres drift.

Thor Johannes Rogneby får fornyet tillit som første vara, Trond Petter Ristad rykker opp til andre vara og Renate Rendedal er innstilt som tredje vara.

Tok ikke gjenvalg

To av styrets medlemmer valgte å avstå fra gjenvalg.

Disse var Harald Lein og Eli Blakstad.

Lein, en kornbonde bosatt i Levanger, har vært nestleder i fire år, og hylles som en "kontinuitetsbærer" av styret. Han blir erstattet av Sveinung Halbjørhus fra Hemsedal.

Sauebonden Eli Blakstad fra Sør-Fron, som også satt på Stortinget for Senterpartiet fra 2013 til 2017, jobber nå som direktør hos Fylkesmannen i Innlandet.

De to nye styremedlemmene er Else Horge Asplin og Erling Aune. De er valgt for to år.

Asplin har ledet kontrollkomiteen de siste årene og er gründer innen lokalmatproduksjon. Aune driver med gris og korn, og er også banksjef med ansvar for næringsliv i Sparebank 1.

Styret

Slik ser det nye styret ut.

Annonse

Ledere:

Anne Jødahl Skuterud (Gjerdrum), styreleder. Først valgt inn i 2016. Nå valgt for ett år.

Sveinung Halbjørhus (Hemsedal), nestleder. 2016, ett år.

Styremedlemmer:

Arne Elias Østerås (Stange). 2015, to år.

Sveinung Halbjørhus (Hemsedal). 2016, to år.

Elisabeth Holand (Leknes). 2018, to år.

Erling Aune (Levanger). 2020, to år.

Wenche Ytterli (Rauma). 2015, to år.

Else Horge Asplin (Nesbyen). 2020, to år.

Karl-Oskar Fosshaug (Bardu). 2016, to år.

Vararepresentanter:

Thor Johannes Rogneby (Toten), 1. vara. 2019, ett år.

Trond Petter Ristad (Skage), 2. vara. 2019, ett år.

Renate Rendedal (Balestrand), 3. vara. 2020, ett år.