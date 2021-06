Boka Dyrehelsa i Noreg, Veterinærvesenets historie, kjem i ei tid då ferske NRK-program med bilete av gris, tekne gjennom innbrot i grisefjøs, har skapt debatt. Det er også tida då debatten om erstatninga til pelsdyrbønder som vart tvungne til å gi seg, enno ikkje har lagt seg.

– Eg vil kanskje tru at boka er aktuell, seier Eivind Liven, som er redaktør for boka.

Han er den siste av i alt ni veterinærdirektørar som har styrt det som i lang tid vart kalla det sivile veterinærvesen.

– Vesenet vart avvikla med Mattilsynet i 2004. Eg har følt eit sterkt behov for å dokumentere arbeidet som vart gjort innanfor veterinærvesenet. Kva har vi gjort innan organisering, tilsyn og forvalting, både lokalt, regionalt og sentralt.

Han er viss på at det er mogleg å lære av historia.

Militært og sivilt

At veterinærvesenet blir kalla det sivile veterinærvesen er for å skilje det frå det militære veterinærvesen. Forsvaret var dei første til å utdanne veterinærar. Det var for å ta vare på hestane.

Historia til det sivile veterinærvesenet handlar mykje om mange måtar å organisere seg på. Men ho er også historia om utviklinga i norsk landbruk. For det var omsynet til landbruket som gjorde at det vart oppretta, eit "vort Landbrugs Sundhedsvæsen", som landets første veterinærdirektør, Ole Olsen Malm, kalla det.

– Det var landbrukets behov som var det viktige, vi såg det også då veterinærvesenet skulle etablerast på nytt etter krigen, seier Liven.

Seinare kom kjæledyra.

– Og så kom fisken inn, seier Liven.

På 1970-talet kom dei første oppdrettsanlegga. I dei første åra var det sjeldan kontakt mellom oppdrettarane og dei lokale veterinærane. Etter kvart vart næringa mykje større, og på 80-talet fekk dei også ein del sjukdomsproblem, og oppgåvene auka for veterinærvesenet.

Smittsame sjukdommar

Veterinærvesenet vart bygd opp i tider då samfunnet raskt utvikla seg, og naturvitskapen med det. Ikkje minst gjaldt det kunnskapen om smittsame sjukdommar.

– Leiarane i veterinærvesenet skjøna tidleg at ambisiøse målsettingar berre kunne nåast gjennom eit konstruktivt samarbeid med politikarar, næringa og fagforeininga til veterinærane, skriv Liven.

Alt i 1880 vart det eksportert dyr, i hovudsak sau, frå Noreg til marknader i Storbritannia. Men då det vart mistenkt munn- og klauvsjuke i Noreg, stoppa eksporten opp, og i 1892 vart det ulovleg å importere sau frå Noreg til Storbritannia.

– For å kommunisere med styresmaktene i andre land om slike spørsmål, trong styresmaktene veterinærar, skriv Liven.

Dei som har hatt ansvaret for dyrehelse har indirekte også gjort ein jobb for folkehelsa.

Då prionsjukdomen skrapesjuke kom på 1990-talet, kom kjapt spørsmålet om den kunne overførast til menneske. På same måte som prionsjukdommen kugalskap i Storbritannia gjennom kjøtet smitte menneske med ein dødeleg nervesjukdom.

Fakta Dyrehelsa i Norge Bok om arbeidet i veterinærvesenet frå starten i 1890 til Dyrehelsetilsynet vart innlemma i Mattilsynet i 2004. Redaktør er Eivind Liven, tidlegare veterinærdirektør. Medforfattarar er Martin Binde, Halvor Hektoen, Knut Sandbu, Ole Aamodt og Åsmund Orten. Boka blir gitt ut på Kolofon forlag.

Arbeidet til vesenet har sterkt blitt prega av samfunnsutviklinga. Tidleg på 1900-talet stod det i loven at det var forbode å mishandle dyr. Seinare kom det inn formuleringar om å ta omsyn til dyra sine instinkt og behov. I dag seier loven at dyr har ein eigenverdi.

– Dei siste to-tre tiåra har det kome forbrukarinteresser som gjerne vil vite korleis dyra har det. Det kom tidleg på landbrukssida, no har fisken kome etter.

Distriktsveterinær som berebjelke

Ryggrada i veterinærvesenet har heilt sidan starten vore distriktsveterinæren.

Den politiske kampen for å få på plass eit veterinærkorps i bygd og by, med ordna arbeids- og lønsvilkår vart vunnen i 1920.

– Den ordninga vart permanent, eit veterinærvesen med distriktsveterinæren som ressurs.

Liven seier vi godt kan bruke ordet institusjon, for mange distriktsveterinærar vart institusjonar i området sitt.

Liven skriv at distriktsveterinærordninga var billeg og ubyråkratisk, men etter kvart som utviklinga kravde dokumentasjon av både aktivitetar og pengebruk, viste arbeidsforma seg å ha ei svakheit. Arbeidet som vart utført på vegner av staten vart ikkje tilstrekkeleg synleggjort i budsjetta.

Det systemet som vart etablert for dyrehelse på 1920-talet var ikkje så ulikt dagens fastlegeordning.

Distriktsveterinæren hadde ei lovpålagt plikt til å praktisere som veterinær, dersom ingen andre kunne gjere det.

– Dei hadde plikt til å vere til stades, og jamvel køyre vakt sjølv. Og det gjorde han, seier Liven.

For det var stort sett ein han. Fram til dei siste 20–30 åra var distriktsveterinærane i hovudsak menn, men sidan då har kvinnedelen vakse, og no er langt dei fleste veterinærstudentar kvinner.

Distriktsveterinærordninga gjorde at veterinærane ikkje berre vart eit brannkorps som rykte ut når alvorlege sjukdommar skulle takast hand om. Dei kunne også gi husdyrbrukarane kunnig hjelp til å behandle sjuke dyr i det daglege.

Harde tiltak mot smittsame sjukdommar

Smittsam storfeturberkulose, miltbrann, smittsam kalvekasting, smittsam anemi hos hest og det dei kalla hønsetyfus, salmonella hos høns, var sjukdommar det vart sett i verk kraftige tiltak mot tidleg på 1900-talet.

Og også då vart det lagt til grunn at dyreeigar måtte ta store delar av tapa som følgde tiltaka.

Så kom det til at det skulle trekkast skiljeliner mellom det å vere offentleg tilsett og ha privat verksemd.

– Det var eit paradigmeskifte som skapte diskusjon, kraftig diskusjon, både politisk og innanfor etaten, forsikrar Liven.

Liven fortel at det var 190 distriktsveterinærkontor då han slutta. Mattilsynet har om lag 30 lokale einingar.

– Då blir det store avstandar, samstundes som samfunnet krev stadig større presisjon i det som blir gjort. Dei har ei vanskeleg jobb, det er ikkje tvil om det, men samfunnet krev sitt.

Manglande politiske rammer

Nokre saker utmerker seg.

Liven beskriv dyrevernkonflikten mellom sau på utmarksbeite og rovdyr som noko av det mest opprivande.

– Bønder med skambitne og drepne sauer var jamleg i mediebiletet. Føreseielege politiske rammer mangla, og folka frå Dyrehelsetilsynet fekk ei uløyseleg oppgåve, skriv han.

Regelverk og improvisasjon

Som del av kartlegginga av dyrehelsa innanfor storfe vart det utvikla eit prøveregime. Distriktsveterinær Øyvind Tronstad i Valdres fortel i boka at det vart møtt med skepsis. Kanskje særleg om den nye prøven vart forklara med EØS-avtalen.

– Eg fekk då høyre at vi ikkje var medlem i EU i Valdres.

Entusiasmen var ikkje stor for å leggje til rette for prøvetakinga, og dyrlegen kunne få beskjed om å sjølv måtte ordne med mannskap til å handtere dyra det skulle takast prøve av.

– Men etter kvart forstod jo eigaren at det var nyttig å få dokumentert helsestatusen i besetninga, gratis var det til og med.

Arbeidsforholda for veterinæren kunne vere så som så, og ikkje akkurat lagt til rette for oppgåvene. Men improvisasjon løyste mange oppgåver. For å sjekke ut at det ikkje vart brukt anabole steroid i norsk kjøtfeproduksjon, skulle det takast urinprøver av mange oksar.

– Ei plastbøtte vart festa yst på ein skistav, og med dette prøvetakingsutstyret i handa entra eg oksebingen. Det burde vore filma, skriv Tronstad.

Strategiske val og radikale verkemiddel

Når Liven skal summere opp den vellukka nedkjempinga av ei rekkje alvorlege og smittsame sjukdommar frå slutten av 1800-talet og utover til 1960-talet, meiner han dei fekk det til fordi leiinga i dåtidas veterinærvesen hadde både faglege føresetnader og gjorde strategisk rette val. Radikale verkemiddel vart tekne i bruk.

– Sjølv om betringa av økonomien i husdyrhaldet var eit hovudmotiv, var folkehelseaspektet alltid med.

At Det sivile veterinærvesen alt tidleg fekk på plass det landsomfattande nettverket av amtsveterinærar, seinare distriktsveterinærar, og at Noreg alt i 1891 fekk på plass eit veterinær-patologisk laboratorium, meiner han også har vore eit bidrag til nedkjempinga.

– Det var eit tett samarbeid mellom dei to instansane, dei var gjensidig avhengige av kvarandre. Det samla arbeidet med dyrehelse har ført Noreg inn i verdstoppen når det gjeld dyrehelse. Det er ein posisjon vi framleis har, seier Liven.

Fakta Eivind Liven Eivind Liven som har redigert boka Dyrehelsa i Norge er veterinær. Han har arbeidd ved Veterinærinstituttet og vart i 1986 veterinærinspektør i Landbruksdepartementet. I 1996 vart Liven direktør i Statens dyrehelsetilsyn og to år seinare veterinærdirektør sames staden. Då Mattilsynet vart skipa i 2004 vart han regiondirektør for Mattilsynet i Hedmark og Oppland.

Og så tilbake til dagens situasjon med stor mediemerksemd rundt dyrehald.

Ei kvantesprang i kvaliteten på transport av slaktedyr kom for 30 år sidan. Til eit seminar om transport av dyr som var mindre eigna til transport, vart det vist ein video som skapte merksemd.

– Bileta var ikkje fine. Videoen vart kjent for media, og slakterinæringa og dyretransportørane kom i eit svært dårleg lys, står det i boka.

Men videoen vart ein augeopnar, det kom til ein oppvask blant dyretransportørane, som vart meir nøye med å vurdere om dyra eigna seg for transport.

– Hendinga forbetra transportrutinane for slaktedyr nærast over natta, og vitnar om medias sterke påverkingskraft, står det i boka.