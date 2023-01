Tusenvis av juleender er akkurat nå på vei ut i kjølediskene og til slaktere rundt omkring i landet fra fjærkre-avler Martin Daasbjerg, tidligere direktør i Dansk And og nå medarbeider hos Landting Slot.

Det skjer etter en vanskelig sesong, hvor fjærkre-bonden har måttet ta i bruk ny droneteknologi for å kunne levere sunne, frittgående økologiske ender til slakteren.

Dette skriver den danske avisen LandbrugsAvisen.

Annonse

Siden november har der blitt holdt oppsyn med vinden for å holde den borte fra de danske fjærkrebesetninger, fordi det har vært økt risiko for fugleinfluensa i Danmark.

For Martin Daasbjerg har det betydd at det har blitt iverksatt kraftige virkemidler for å holde ender og fugler atskilt fra hverandre.

En enkelt måkeklatt med fugleinfluensa ville kunne bety, at mange tusen økologiske ender måtte destrueres istedenfor å ende opp på julebordet.

– Hvis klørne havner i en bæsj, så er smitten i gang. Det kan være ødeleggende, ikke bare for vår virksomhet, men for den danske fjærkreproduksjon, har dronen gjort en forskjell, avslutter Martin Daasbjerg om det nyeste tilskuddet på stammen av utstyr han har investert i for å sikre sine gjess og ender mot farlig fuglebæsj og fôr-tyver.