Skjøt ku – trodde det var villsvin

Det noe spesielle historien fra Sverige skjedde torsdag i forrige uke. Bonden som eide kua ble kontaktet av jaktlederen for jegeren som trodde kua var et villsvin. Hendelsen skjedde i Kläckeberga i Småland, skriver avisen Östra Småland.

Kua lå under et tre da jegeren skjøt den, og kua skal ha omkommet momentant. Jegeren oppdaget raskt etter at han skjøt at kua ikke var et villsvin.

Saken er anmeldt, forteller pressetalsmann i politiet, Robert Loeffel, til avisen.

– Vi har tatt imot anmeldelsen og startet er undersøkelse. Landbrukeren har dokumentert hendelsen med foto som vi får. En veldig uvanlig sak må jeg si, sier Loeffel til avisa.

Det er kommunen Kalmar som eier marken hvor kua ble skutt. Marka blir leid ut både til jegere og til bønder, noe bøndene har fortalt om utfordringer med.

Dette er andre gangen på under ett år at en ku ble skutt under villsvinjakt i Sverige. En kommunal jeger som deltok i skadefelling av villsvin i naturreservatet Skäret i Eskilstuna i Vest-Sverige i september skjøt også en ku.

Jegeren skal ha fulgt etter en flokk villsvin i retning av et våtmarksområde. Da jegeren nærmet seg kua, mente han å se et villsvin som lå i en leirepøl, og skjøt dermed kua.

En norsk jeger ble nylig dømt etter å ha skutt en svensk jogger i hofta. Også den norske jegeren oppga at han trodde det var et villsvin han skjøt på. Jegeren ble dømt til ett års fengsel for å ha skutt den 75 år gamle svenske mannen.