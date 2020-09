Skal vurdere erstatningen for vinterskader

Avlingsskadeordningen gjorde det fram til 2015 mulig for bønder å få erstatning for eng som blir skadet av kalde vintere. Men for fem år siden ble ordningen avviklet, og bøndene må nå søke om erstatning gjennom den ordinære tilskuddsordningen om erstatning for avlingssvikt.

"Flere og flere i Finnmark og Troms mener at dagens erstatningsordning ikke er bra nok, og ønsker en endring av dagens ordning", skriver Finnmark og Troms Bondelag på sine nettsider.

Etter sist vinter fikk Bondelaget inn mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig og mange plasser lå snøen lenge.

– Det virker som at alt som ble sådd i fjor, har dødd. Jeg ser at det er den nyeste enga det virker som å ha gått dårligst med, sa Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag til Nationen i sommer.

Ordningen har skapt debatt de siste årene, og i 2017 krevde Bondelaget i Troms at den gamle erstatningsordningen ble gjeninnført.

"Fylkesstyrene til Finnmark Bondelag og Troms Bondelag har jobbet grundig med saken om å få tilbake erstatningsordningen for overvintringsskader på eng", skriver de.

Nå tar Norges Bondelag tak i saken, og i løpet av 2021 vil hele avlingsskadeordningen bli vurdert på nytt. Avlingsskadeordningen er en del av jordbruksavtalen mellom staten og jordbruket.