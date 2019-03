Embla: Skal hylle nordisk mat med konkurranse - du kan delta

Derfor ber Norges Bondelag alle som ønsker å konkurrere om å melde seg på. Konkurransen holdes på Island, og skal vise frem det ypperste innen norske råvarer, håndverk og innovasjon.

– Det foregår mye spennende utvikling innen råvarer og matkonsepter i Norge. Å konkurrerer mot noe av det beste som finnes i andre nordiske land gir oss en pekepinn på hvor listen skal ligge, også i Norge. Om vi når helt til topps får vi vite på finaledagen 1. juni, sier juryleder og kokk Even Ramsvik i en pressemelding.

Det er syv kategorier det skal konkureres i, og i alle kategoriene skal det være norske deltakere. Kategoriene er råvareprodusent, matformidler, mathåndverker, matdestinasjon, mat til mange, matgründer og mat til barn og unge.

Sist konkuransen gikk av stabelen i København i 2017, var det Norge som stakk av med førsteprisen innen kategorien mat til barn og unge. Geitmyra Matkultursenter stod den gang på toppen av pallen.

I juryen sitter det tre nordmenn, i tillegg til Ramsvik. Anya Seeberg Liaaen, gründer av matmagasinet Nord, bondelagskokk Halvar Ellingsen og bondelagsleder Lars Petter Bartnes skal sammen med andre nordiske dommere avgjøre hvilke som er best.

– Vi trenger mange gode forslag til kandidater. De nordiske landene har råvarer i verdensklasse og stolte mattradisjoner. Jeg er spesielt glad for at vi jobber på tvers av landegrensene med et felles mål om å løfte det unike ved nordisk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.