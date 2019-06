Sju fylkesledere i Frp sender pelsdyrbrev til partiledelsen

– Vi skriver til dere i et siste forsøk på å få til en rettferdig kompensasjon til pelsdyrbøndene som blir rammet av nedleggelsen fra Jeløya og Granavolden-plattformene, skriver fylkesleder og initiativtaker Bente Thorsen i Rogaland Frp.

Det er særlig punktet om bokført verdi de reagerer på.

– Vi har fått flere henvendelser fra skuffede pelsdyrbønder etter enigheten som ble presentert i Vandrehallen 29. mai, og som ble avgitt fra næringskomiteen 6. juni, skriver Thorsen.

De sju fylkeslederne er urolige for at det ikke er skrevet noen ting i enigheten om hva pelsdyrbønder med lav eller ingen gjeld kan forvente å få i kompensasjon for verdiene de har bygget opp, annet enn at det skal bli individuelt vurdert basert på bokført verdi.

– Det vil fortsatt bety at man vil risikere å sitte igjen med milliontap for de investeringer som er gjort og verdier som er skapt. Bokført verdi er noe helt annet enn markedsverdi, og kan best sammenlignes med at man får erstattet ligningsverdien av huset om det offentlige eksproprierer eiendommen din, mener.

Fylkeslederne ber derfor om at det innen behandlingen i Stortinget 13. juni sikres at pelsdyrbøndene blir kompensert i tråd med ekspropriasjonsmessige prinsipper, slik også ti fylkesledere fra Høyre har krevd.

Brevet er undertegnet Frps fylkesledere fra Rogaland, Møre og Romsdal, Viken, Innlandet, Trøndelag, Oslo og Agder.

©NTB